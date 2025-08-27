Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

Dónde ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico.

Colo Colo y Universidad de Chile darán vida a un nuevo Superclásico en el estadio Monumental. Claro que en esta ocasión, según refleja la tabla, el Cacique llega en un peor momento.

Los albos acumulan cinco partidos sin conocer la victoria. El último triunfo de los albos en la competencia se remonta al 19 de julio cuando superaron por 2-1 a Deportes La Serena. Esta situación los deja en el décimo lugar, fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Por su lado, los azules llegan de mejor forma en la tabla. Si bien vieron suspendido su partido el fin de semana pasado, se mantienen en el segundo lugar de la tabla peleando por alcanzar a Coquimbo Unido.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs. U. de Chile

El partido de Colo Colo vs. U. de Chile es este domingo 31 de agosto, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. U. de Chile

El partido de Colo Colo vs. U. de Chile se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT en MAX.