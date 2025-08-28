Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo

Las imágenes de la masacre vivida en el estadio de Independiente de Avellaneda aún siguen latentes en las mentes de los jugadores de Universidad de Chile. Por lo mismo, Lucas Assadi no duda en prometerle a las víctimas de lo sucedido que saldrán a ganar el Superclásico de este domingo, ante Colo Colo, en el estadio Monumental.

“Creo que lo mejor que podemos hacer es darle un triunfo a la gente. Creo que los pondría muy contentos a ellos y también a nosotros. Esa es la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó, dándole una alegría a ellos y a nosotros”, afirmó el volante de los estudiantiles en rueda de prensa.

Luego señaló que lo experimentado “fue un momento difícil” y detalló que “con el correr de los días, nos hemos mantenido informados y súper preocupados de los que se quedaron allá y de los que pudieron volver. Creo que ya están todos bien y le dieron el alta a la última persona, eso es lo último que hemos sabido”. Además, descartó que se sientan clasificados a la siguiente ronda, pero que si lo merecen: “Vamos partido a partido. Tenemos el del fin de semana y después veremos lo que sigue”, expresó.

Pero no sólo los afectados en los octavos de final de la Copa Sudamericana, motivan a la U. Saben que resignar puntos ante el Cacique los aleja aún más de su meta de ser campeones, por lo que -reveló- “estamos obligados a ganar este partido, no sólo por el clásico, sino también por la tabla. No dependemos de nosotros en estos momentos, pero es una obligación ganar el partido que viene y todos los que nos quedan por jugar”.

La U tiene dos bajas claves para su compromiso con los blancos: el portero Gabriel Castellón y el volante Israel Poblete. “Hemos estado irregulares en este último tiempo, pero lo trabajamos de buena manera en la semana y todos los compañeros quieren hacerlo de buena manera. Vemos en los videos los errores que cometemos y tratamos de no repetirlos en el compromiso siguiente”, dijo Assadi.

Por último, el puentealtino concluyó que “trato de ayudar de la mejor manera a mi equipo, con goles o asistencias, pero también quiero llevarlo a la Selección y tomar esa mochila de que somos los nuevos jugadores de la Roja y tomarlo con responsabilidad, carácter y muchas ganas”.

Mira la rueda de prensa de Lucas Assadi y Vicente Pizarro en previa del Superclásico: