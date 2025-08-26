SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Presidente de Independiente retrocede en su discurso contra la U: “Esa gente que se dice hincha del club es la que nos jodió”

Néstor Grindetti también justificó su viaje a la sede de la Conmebol, al día siguiente de los trágicos hechos, diciendo que "después nos van a criticar, si quedamos fuera de la Copa Sudamericana".

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Barristas de Independiente atacaron a los hinchas de la U. [e]FACUNDO MORALES

La barbarie vivida en el estadio Libertadores de América, donde barristas de Independiente atacaron ferozmente a hinchas de Universidad de Chile, en el marco de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será duramente castigada por la Conmebol y eso el presidente del club argentino, Néstor Grindetti, lo sabe.

O al menos lo intuye, pues en una entrevista con el programa Navisogoltv, el dirigente culpó a los ultras de Avellaneda por el expediente que abrió el ente rector continental contra la institución que dirige. “No perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió... Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticos, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”, expresó.

Luego agregó que “la dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que pasó, también siento que tengo mucha bronca, porque por estos 50 tipos tenemos que dar todas las explicaciones. Repudio eso. Los vamos a encontrar y daremos toda la información para que la justicia haga lo que tenga que hacer”.

Grindetti también justificó su viaje inmediato a la sede de la Conmebol, a la mañana siguiente de ocurrido los hechos, que lo llenó de críticas en su país y también en el nuestro. “Cuando ese dolor tiene origen en lo que tiene, y lo siente como uno lo siente, lo deportivo siempre queda a un costado. Ahora, también tengo una responsabilidad como presidente, encargarme de la cuestión deportiva”, sostuvo.

Y argumentó que “si yo no hago nada, si yo no me caliento, si yo no viajo, si no vamos, no yo solo, sino a la comisión directiva, no hacemos todo esto, Independiente se queda fuera de la copa y si Independiente queda fuera de la copa, después nos van a criticar, porque Independiente quedó fuera de la copa. Entonces, desde afuera las cosas a veces se ven mucho más fáciles de lo que son. Así que, simplemente contestar eso, sin enojo, sin nada”.

Más sobre:La UUniversidad de ChileIndependiente AvellanedaConmebolBarras BravasCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos

Corea del Sur anuncia inversiones por US$ 150.000 millones en EEUU tras la cumbre entre Trump y Lee

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Lo más leído

1.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

2.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Servicios

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Hombre muere tras ser baleado en plena vía pública en La Cisterna

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos
Negocios

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos

Corea del Sur anuncia inversiones por US$ 150.000 millones en EEUU tras la cumbre entre Trump y Lee

Trump destituye a gobernadora de la Reserva Federal acusándola de falsificar documentos hipotecarios

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel
Tendencias

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”
El Deportivo

Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”

La dura revelación de Nicolás Jarry en el US Open: “Tuvimos complicaciones familiares, mi cabeza estaba en otra”

Roger Federer se une a la exclusiva lista de deportistas billonarios

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

El festival de la Isla de Wight, la desastrosa fiesta hippie olvidada que coronaron The Who y Jimi Hendrix
Cultura y entretención

El festival de la Isla de Wight, la desastrosa fiesta hippie olvidada que coronaron The Who y Jimi Hendrix

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida
Mundo

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida

Trump dice que habló con Putin tras su cumbre en Estados Unidos con Zelenski y líderes europeos

Australia expulsa al embajador de Irán tras revelarse vínculos con ataques antisemitas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo