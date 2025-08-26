Presidente de Independiente retrocede en su discurso contra la U: “Esa gente que se dice hincha del club es la que nos jodió”

La barbarie vivida en el estadio Libertadores de América, donde barristas de Independiente atacaron ferozmente a hinchas de Universidad de Chile, en el marco de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será duramente castigada por la Conmebol y eso el presidente del club argentino, Néstor Grindetti, lo sabe.

O al menos lo intuye, pues en una entrevista con el programa Navisogoltv, el dirigente culpó a los ultras de Avellaneda por el expediente que abrió el ente rector continental contra la institución que dirige. “No perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió... Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticos, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”, expresó.

Luego agregó que “la dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que pasó, también siento que tengo mucha bronca, porque por estos 50 tipos tenemos que dar todas las explicaciones. Repudio eso. Los vamos a encontrar y daremos toda la información para que la justicia haga lo que tenga que hacer”.

Grindetti también justificó su viaje inmediato a la sede de la Conmebol, a la mañana siguiente de ocurrido los hechos, que lo llenó de críticas en su país y también en el nuestro. “Cuando ese dolor tiene origen en lo que tiene, y lo siente como uno lo siente, lo deportivo siempre queda a un costado. Ahora, también tengo una responsabilidad como presidente, encargarme de la cuestión deportiva”, sostuvo.

Y argumentó que “si yo no hago nada, si yo no me caliento, si yo no viajo, si no vamos, no yo solo, sino a la comisión directiva, no hacemos todo esto, Independiente se queda fuera de la copa y si Independiente queda fuera de la copa, después nos van a criticar, porque Independiente quedó fuera de la copa. Entonces, desde afuera las cosas a veces se ven mucho más fáciles de lo que son. Así que, simplemente contestar eso, sin enojo, sin nada”.