La dura crítica de David Pizarro a Argentina y al presidente de Independiente: “Vergüenza mundial”

Las horrorosas imágenes que dejaron los incidentes en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana siguen generando reacciones. Ahora David Pizarro lanzó una dura crítica contra Argentina y en especial contra el presidente de los de Avellaneda, Néstor Grindetti por su accionar durante y después del conflicto.

A través de sus redes sociales, el exvolante de la U lanzó que “ellos tienen una religión que es: HAY QUE GANAR COMO SEA”. Luego cuestionó la decisión de ubicar en el mismo sector del estadio a la barra forastera junto a la anfitriona.

“¿En qué lugar del mundo ponen al visitante en el mismo sector de la hinchada local?”, destacó antes de mostrar su preocupación por los fanáticos chilenos y apuntar a la Conmebol. “Solo me queda mandar un abrazo a quiénes sufrieron el terror de anoche. Ah me olvidaba. Conmebol, ¿todo bien?”.

Luego, en una nueva publicación criticó el actuar del presidente de Independiente. “Seguramente ya está en Asunción con los videos con IA. Vergüenza Mundial!”, añadió.

Preocupado solo por los puntos

Aún en medio del caos, Néstor Grindetti, presidente de Independiente se refirió al cruce que sostuvieron ambas barras en el estadio, exculpando a su institución de cualquier responsabilidad.

“Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca lo vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, comenzó diciendo en entrevista con TyC Sports.

“Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol, defendiendo los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no tiene nada que ver. Acá está claro que el comienzo del problema es con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, advirtió.

“Más allá de las charlas que estamos teniendo con Conmebol, lo que tenemos que esperar es un informe de Conmebol y sobre ese informe vamos a defender los intereses de Independiente. Por lo que se ve, lo que está filmado, las fotos que hay y lo que vio todo el mundo, y yo diría -si se ponen una mano en el corazón- hasta las autoridades de Universidad de Chile, hay un claro responsable acá que es el simpatizante de Universidad de Chile”, expuso.