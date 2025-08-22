Azul y Azul y la Embajada de Chile logran la liberación de los hinchas de la U detenidos en Argentina

La madrugada del viernes fueron liberados los hinchas de la U detenidos en Argentina. FOTO: Photosport.

Se acabó la retención de los hinchas de Universidad de Chile en Argentina. Tras las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile se logró la liberación de los simpatizantes en la madrugada del viernes.

Mediante un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº4 de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, se ordenó la libertad de 103 ciudadanos chilenos, además de un ciudadano argentino. Todos detenidos tras los graves incidentes ocurridos el miércoles en la noche durante el partido entre Independiente y la U.

El oficio judicial, publicado por radio Bío-Bío, confirma que la decisión se comunica “por disposición del Agente Fiscal a cargo”, orden judicial dirigida al comisario inspector Javier Bibiano, jefe de la estación de policía de Avellaneda. En el mismo documento se lee que la libertad “deberá hacerse efectiva dentro de las próximas horas desde cada una de las Seccionales Policiales”.

Medida inmediata

El propio club chileno fue uno de los protagonistas en la liberación de los fanáticos azules. José Ramón Correa, abogado de la institución, explicó las condiciones en las que estaban los simpatizantes.

“No puedo estar más de acuerdo con eso de que las detenciones fueron ilegítimas. Los hinchas no estaban en condiciones mínimas de regímenes democráticos. Estaban completamente hacinados, no fueron alimentados, había algunos que estaban lesionados y heridos, ni siquiera se les prestó atención médica”, explicó el profesional a radio Cooperativa

Asimismo, el director de la concesionaria agregó que “nosotros contratamos a abogado penalistas especializados para que llevaran a cargo las conversaciones con el Ministerio Público y así llegar a esta liberación de los hinchas”.

Incluso, el profesional criticó fuertemente a los organizadores del encuentro: “Independiente no tomó las medidas mínimas exigidas para un espectáculo deportivo. Cuando las cosas se quieren hacer bien se pueden hacer de buena manera. Acá se hicieron mal, pero ya veremos más adelante ver qué haremos respecto de eso”.

Además, concluyó que “yo permaneceré acá en Buenos Aires, todavía tenemos algunas obligaciones que cumplir, cosas pendientes. Seguramente viajaré el sábado de vuelta a Chile. Yo no estuve en el partido, tuve que viajar el jueves a las 4:30 de la mañana. Hasta el sábado estaré acá para cerciorarnos de que no quede ningún hincha en Argentina”.