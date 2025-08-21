SUSCRÍBETE
El Deportivo

Independiente insiste en culpar a la U de la tragedia en Argentina: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante”

El Rojo, a través de un comunicado oficial, condenaron "enérgicamente los hechos de violencia" ocurridos en el partido ante Universidad de Chile. El cuadro transandino fue enfático en atribuir responsabilidades a los fanáticos azules.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Foto: Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Independiente realizó un comunicado oficial luego de los graves incidentes ocurridos en el partido entre el Rojo y Universidad de Chile disputado en el Libertadores de América. El cotejo, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó trágicas imágenes que golpean al fútbol sudamericano.

El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra institución y la Universidad de Chile, por parte de la CONMEBOL”, comenzó señalando el escrito.

El Rojo condenó los hechos delictivos y culpó reiteradamente a la parcialidad de la U: “De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector. Seguidamente, la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales”, añadió el texto.

Independiente aseguró haber cumplido con las normas de seguridad, pese a los graves incidentes: “Desde el primer momento, el club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL. Por otro lado y tal como hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos podemos a disposición de los heridos y damnificados”, indicó. “Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”, remarcó.

También, desde el Rojo aseguraron estar trabajando para dar con los responsables. “El club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasiones en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo".

