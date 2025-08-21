La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Ya han pasado casi 24 horas de los incidentes en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. Tras el terror y la tragedia ocasionadas por las peleas entre hinchas de Independiente y la U, hay un simpatizante de los azules en una delicada condición.

Gonzalo Alfaro se vio obligado a saltar al vacío en medio de los incidentes y actualmente se encuentra internado en estado grave en un hospital bonaerense. El hincha de 33 años, quien residen en La Calera, es una de las principales víctimas de los disturbios.

Los videos que ya están en poder de la Fiscalía de Argentina muestran al simpatizante siendo amenazado por los hinchas de Rojo, quienes lo obligaban a que pidiera perdón mientras sangraba y se encontraba herido. Otra de las imágenes, la más terrible, mostró cómo cayó de la tribuna del estadio transandino.

De acuerdo con el parte médico oficial, el hincha ingresó en la madrugada del jueves al Hospital Fiorito de Avellaneda y, luego, fue intervenido por el departamento de neurocirugía. Tiene traumatismo de cráneo y su pronóstico es reservado.

El padre de Alfaro es un conocido funcionario municipal de la comuna de la Región de Valparaíso. Tiene tres hijas y en sus redes sociales compartía una gran cantidad de contenido sobre la escuadra estudiantil.

Terribles imágenes

Los videos que muestran las escaramuzas son terribles en cuanto a su crudeza. Alfaro, junto con otros hinchas del club chileno, se trepó al costado de la tribuna alta para escapar de los simpatizantes argentinos que subieron a agredirlos. Instantes más tarde, se ve cómo el chileno cae al vacío.

Otra de las grabaciones muestra el momento en el que Alfaro junto con otro hincha, es amenazado y golpeado por los del Rojo. “Pedí perdón, pedí perdón, dale”, se escuchan las amenazas de uno de los agresores. “¿A quién tenemos que pedir perdón?”, pregunta Alfaro, mientras recibe golpes en todo el cuerpo.

Permanece internado tras haber sido intervenido quirúrgicamente la mañana del jueves, mientras el alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses, compartió un video lamentando lo ocurrido.

“Lo que debió ser una jornada deportiva se ha transformado en una situación gravísima para un calerano. Lamentable la situación. Hoy está con riesgo vital y es hijo de un funcionario del departamento de Salud”, expresó.

La familia de está viajando a la Argentina tras haberse comunicado con el Consulado chileno en el país. Conocidos de la víctima difundieron a través de redes sociales una cadena de oración para pedir por su condición.