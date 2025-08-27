A horas del Superclásico: los conflictos que marcan la tirante relación entre Marcelo Díaz y Javier Correa.

El Superclásico se enciende. Bastó una rueda de prensa para que Colo Colo y Universidad de Chile reactivaran la rivalidad más relevante del fútbol chileno. Marcelo Díaz y Javier Correa fueron los protagonistas.

Primero habló el volante. El capitán azul realizó un gesto en la antesala del partido. “¿Por qué están mirando para abajo?”, dijo en rueda de prensa.

Sus palabras no tardaron en generar reacción. Javier Correa, delantero de Colo Colo, no lo dejó pasar. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló”, dijo el ariete.

Javier Correa y Marcelo Díaz encienden el Superclásico.

Aunque horas después Díaz intentó bajar el perfil y culpó a los medios de “cizaña”. “Se genera un revuelo por un gesto que hago, una pregunta que le hago a un periodista que estaba en primera fila mirando hacia abajo. Genera un conflicto donde no los hay. Escuché a Javier. Lo salgo a aclarar para terminar con el tema”, comentó el mediocampista a TNT Sports. Sin embargo, no es la primera vez que ambos futbolistas se encuentran en el centro de la controversia.

El historial

El origen de la tensión se remonta al torneo pasado, cuando la U rompió la histórica racha negativa en el Monumental. Tras aquel triunfo, se filtró un registro del camarín en el que Carepato arengaba a sus compañeros invitándolos a “disfrutar verlos llorar”. Poco después, al cierre del campeonato, acusó sin filtros un “robo contra la U”.

El mensaje caló hondo en Macul. Y cuando Colo Colo levantó el título, la respuesta fue inmediata. Correa, lejos de la mesura que exhibió este martes, encabezó la réplica más encendida de la celebración. “¿Sabes quién cruzó América después de Colón? No, porque del segundo no se acuerda nadie. A llorar a la iglesia, somos campeones, la tienen recontra adentro”, lanzó con ironía.

Las provocaciones se multiplicaron en aquel plantel albo, siempre con Díaz como blanco preferido. El recuerdo de esos gestos todavía duele en la U, y explica por qué cualquier declaración entre ambos actores reaviva la polémica.