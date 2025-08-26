¿Fue una burla? El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo previo al Superclásico

El gesto de Marcelo Díaz en la U que provocó la ira de Javier Correa en Colo Colo en la antesala del Superclásico.

El Superclásico ya comienza a jugarse. Días antes de su inicio en la cancha, Marcelo Díaz habló con la prensa. En medio de una de las preguntas, cuando fue consultado por Colo Colo el volante de la U miró hacia abajo y preguntó “¿por qué miran hacia abajo?”. La situación fue tomada como una provocación por Javier Correa.

“Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló”, lanzó el ariete. “Para ser guapo de acá (en una conferencia de prensa) sí, está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas”, añadió el delantero.

“La verdad, me sorprende, porque nosotros empatizamos, cuando ellos con nosotros, no. Cuando nos pasó esto de Fortaleza, ellos no. Se burlaron, diciendo que son diferentes. Yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara. Pero no hay que vender humo. La gente no te va a querer por lo que vos digas acá. Allá (indica el estadio) están las cositas, lo que hay que hacer”, complementó.

“Entonces, me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. Esto da vueltas y el fútbol es competitivo y da vueltas. Da muchas vueltas”, finalizó

Minutos después, Marcelo Díaz le respondió a Correa. “Se genera un revuelo por un gesto que hago, una pregunta que le hago a un periodista que estaba en primera fila mirando hacia abajo. Genera un conflicto donde no los hay. Escuché a Javier. Lo salgo a aclarar para terminar con el tema”, comentó el mediocampista a TNT Sports.