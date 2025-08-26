SUSCRÍBETE
Horas clave: la respuesta de Gustavo Quinteros al interés de Colo Colo

El extécnico del Cacique se refirió a la posibilidad de su retorno al Monumental. Este miércoles se espera una definición sobre el nuevo DT de los albos.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Gustavo Quinteros está cerca de regresar a Colo Colo. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Gustavo Quinteros no está lejos de sellar su regreso al estadio Monumental para dirigir a Colo Colo por segunda vez. En su paso anterior, el DT quedó en la historia por salvar del descenso a los albos, cuando parecían condenados a jugar por primera vez en la segunda categoría del fútbol chileno.

Después de imponerse a Universidad de Concepción en el partido por la permanencia, el entrenador consiguió una Supercopa, dos Copa Chile y el Torneo Nacional. En todo ese periodo cosechó una excelente relación con el presidente Aníbal Mosa, quien además abogó, sin éxito, por su permanencia a fines de 2023.

Con la salida de Jorge Almirón y la actual configuración de fuerzas en el directorio de Blanco y Negro, la opción del retorno del exmundialista con Bolivia parece tener el camino despejado. De hecho, fue consultado por radio ADN respecto de esta opción y no escondió su deseo. “Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver”, respondió.

Sin profundizar en este eventual retorno, Mosa dio luces del tipo de contrato que ofrecerán al nuevo estratega. “Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por Zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026”, detalló.

La lista corta

Gustavo Quinteros no es el único nombre sobre la mesa, ya que en la reunión de la Comisión de Fútbol de Blanco y Negro, se acordó reducir la lista de 12 a seis candidatos, quien serían entrevistados durante este martes y la mañana del miércoles.

Los aspirantes son variados. Así, por ejemplo, figura el argentino Martín Anselmi, extécnico del Porto, sus compatriotas Ramón Díaz, Fernando Ortiz (exAmérica y Monterrey), el paraguayo Francisco Arce y el brasileño Zé Ricardo.

Este miércoles se realizará el directorio ordinario de la concesionaria, donde se deberá aprobar al nuevo DT de Colo Colo.

Más sobre:FútbolColo ColoGustavo QuinterosAníbal MosaMartín AnselmiChique ArceFernando OrtizZé Ricardo

