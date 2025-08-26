SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con llamado incluido: Marcelo Díaz le responde a Javier Correa tras su polémica reacción en la previa del Superclásico

El capitán azul salió a aclarar la situación que se generó durante la conferencia de prensa en el CDA. Revela que se contactó con el ariete albo.

Carlos González Lucay 
Carlos González Lucay
El capitán de la U, Marcelo Díaz, habló en la previa del Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport. Felipe ZANCA

Un martes de declaraciones cruzadas entre Marcelo Díaz y Javier Correa en la semana del Superclásico. Todo se generó por una pregunta en la conferencia de prensa que brindó Carepato en el CDA.

Durante la mencionada rueda, un periodista le realizó una consulta sobre Colo Colo al capitán azul, quien se detuvo a preguntar por qué estaban mirando para abajo los reporteros, lo que fue tomado como una burla en Macul.

Minutos después, Correa respondió en el Monumental, y lo hizo lanzando toda la artillera en contra del volante de la U. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló”, lanzó.

Para ser guapo de acá (en una conferencia de prensa) sí, está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas”, sostuvo.

Preocupado por lo que se generó y la respuesta incendiaria de Correa, Marcelo Díaz llamó a radio Cooperativa para aclarar la situación y descartar cualquier mala intención en ese particular episodio.

“Sí, sólo para aclarar y lo matamos de una. Caneo me pregunta, y como está en primera fila, le pregunto por qué mira para abajo. No me estoy burlando, no le mando un mensaje a nadie, no me parece coherente del periodista que estaba en Colo Colo de hacer cizaña de algo que no ocurrió, Correa responde sin saber lo que pasó acá”, señaló.

El diálogo con el delantero

“Han querido generar un conflicto donde no lo hay. Mi intención es aclarar el tema lo antes posible, principalmente por lo que pasó en Avellaneda y porque viene un Superclásico”, afirmó posteriormente en radio ADN.

Ahí también reveló que pudo dialogar con el delantero de Colo Colo. “Hablé con Javier Correa y me dijo que estaba todo bien. Eso, eso me dijo. Lo hacen hablar sin saber lo que había pasado y le hicieron pisar el palito. El periodista le hace la pregunta cizañeramente”, concluyó.

