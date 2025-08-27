SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿El inicio de la regeneración en la Roja? El detalle de la novel nómina de Nicolás Córdova para cerrar las Eliminatorias

El técnico interino de la Roja convocó a 28 jugadores para los encuentros ante Brasil y Uruguay. Además de prescindir de la Generación Dorada, hay otras cosas que sobresalen. Por ejemplo, que el promedio de edad de los citados no llega a los 25 años. El DT proyecta el futuro.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
El detalle de la novel nómina de Nicolás Córdova para las Eliminatorias. LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Quedan dos partidos para que se terminen las tortuosas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La selección chilena ocupa el último lugar del continente y está totalmente fuera de la próxima Copa del Mundo, por tercera edición consecutiva. Ricardo Gareca es parte del pasado y Nicolás Córdova, el jefe técnico de las selecciones juveniles, que tiene a la vuelta de la esquina el Mundial Sub 20 como anfitrión, tomará el puesto en los desafíos que quedan en el año.

El pasado viernes, el DT interino de la Roja entregó la lista de convocados para los últimos encuentros por las Clasificatorias, solo por cumplir. El jueves 4 de septiembre, Chile visitará al Brasil de Carlo Ancelotti. Luego, en la jornada final, la Roja recibirá al Uruguay de Marcelo Bielsa, el martes 9 de septiembre. El exfutbolista dio un golpe de timón y borró cualquier resto de la Generación Dorada. La nómina de 28 jugadores no tiene piezas que fueron clave en la etapa más virtuosa del Equipo de Todos.

“El próximo evento grande a nivel de selecciones es en 2027 y creo que es importante trabajar en el plantel que competirá en ese momento, para eso hay que empezar a mirar el presente con un ojo en el futuro”, dijo Córdova, en la rueda de prensa. “Es importante que estos partidos, de acá en más, se les dé la oportunidad a los jugadores que efectivamente van a estar para esos torneos, que son los que nos interesa proyectar. Hay que mirar hacia adelante, en Chile hay mucho talento y ese es el objetivo para las próximas nóminas”, agregó el estratega.

Para los difíciles encuentros ante el Scratch y la Celeste, se optó por prescindir de los valores más experimentados. No están Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Charles Aránguiz. Considerando que ya no hay nada por qué jugar en unas Eliminatorias para el olvido, ¿será finalmente el inicio de la regeneración en la selección nacional? Lo concreto es que Córdova apuesta por un cambio y le da la responsabilidad a un elenco novel, tanto en su juventud como en su experiencia en la Roja absoluta.

La novel nómina de Nicolás Córdova

Deconstruyendo la convocatoria, se encuentran varios detalles. Por ejemplo, en que hay un descenso en la edad. El promedio es de 24,6 años. De los 28 citados, 16 tienen 25 años o menos. Aparecen tres seleccionados Sub 20, que justamente son los más jóvenes del equipo: Iván Román (19), Ian Garguez (20) y Emiliano Ramos (20). Ellos también están en la prelista para el Mundial de la categoría. Los mayores de la nómina tienen recién 31 años: el portero Lawrence Vigouroux y el zaguero Guillermo Maripán. Luego, hay tres con 30 años: Paulo Díaz, Rodrigo Echeverría y Luciano Cabral.

Si de presencias con el seleccionado mayor se trata, se nota el cambio. Hablar de novatos es relativo, toda vez que permanece una base importante de los futbolistas que han llevado el peso de la Roja en la última etapa de la era Gareca. No obstante, la ausencia de los históricos deja al desnudo la reducida cantidad de partidos como internacionales de la “segunda línea”. Ya no hay centenarios en la Roja.

De la nómina de Córdova, el futbolista que tiene más partidos con Chile es Guillermo Maripán, con 55. El defensa del Torino tiene uno más que Paulo Díaz (54). La mitad de los convocados (14 de 28) no llegan a los 20 encuentros clase A con la Selección. Son los siguientes: Darío Osorio (19), Alexander Aravena (13), Felipe Loyola (12), Benjamín Kuscevic (11), Vicente Pizarro (8), Lucas Cepeda (7), César Pérez (4), Fabián Hormazábal (4), Lucas Assadi (4), Ignacio Saavedra (3), Luciano Cabral (3), Javier Altamirano (3), Gonzalo Tapia (3) y Bruno Barticciotto (1).

Como un complemento, nueve convocados no tienen partidos con la Roja: Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes, Thomas Gillier, Iván Román, Esteban Matus, Matías Sepúlveda, Ian Garguez, Emiliano Ramos y Maximiliano Gutiérrez. El caso de los arqueros es lo más llamativo. Si bien los tres han tenido convocatorias, ninguno ha tenido presencia en la cancha (ya sea en duelos oficiales o amistosos).

La falta de Brayan Cortés, actualmente titular en Peñarol, permitirá el estreno de alguno de los antes mencionados, salvo algún suceso de aquí al juego contra Brasil.

Más sobre:FútbolSelección chilenaLa RojaNicolás CórdovaGeneración DoradaEliminatorias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

3.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

4.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Servicios

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Boric debe pronunciarse? El Cártel de los Soles, la organización por la que Trump persigue a Maduro y que está en debate

Kaiser critica a Kast por no incluir agenda valórica en su programa y defiende privatización de empresas estatales

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios
Negocios

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Codelco refuta a las aseguradoras y afirma que “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas
Tendencias

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo
El Deportivo

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo

Iván Zamorano revela las razones que le dio Florentino Pérez para no fichar a Arturo Vidal en el Real Madrid

¿El inicio de la regeneración en la Roja? El detalle de la novel nómina de Nicolás Córdova para cerrar las Eliminatorias

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza
Mundo

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile