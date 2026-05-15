SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En la cancha no hay amigos: el fuerte encontrón entre Dibu Martínez y MacAllister

    Ambos argentinos, piezas claves en el equipo de Lionel Scaloni, chocaron en una pelota detenida. No hubo concesiones.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El manotazo de Dibu Martínez a MacAllister.

    Una máxima en el fútbol es que dentro de la cancha no hay amigos. La acepción se amplía, también, a los familiares. Con camiseta distinta y un balón de por medio, el objetivo es uno solo: ganar. Y, aunque hay que hacerlo por medios lícitos, no están permitidas las concesiones.

    Emiliano Martínez y Alexis MacAllister han compartido momentos inolvidables con la selección argentina. Sin ir más lejos, juntos ganaron la Copa del Mundo en Qatar 2022, un cetro que defenderán este año en Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes, sin embargo, jugaron en contra.

    En la cancha no hay amigos: el fuerte encontrón entre Dibu Martínez y MacAllister

    El golero defiende la puerta del Aston Villa. El volante es una de las figuras del Liverpool. Por las ubicaciones en que se desempeñan, es poco probable que choquen, salvo en un balón detenido.

    La opción se dio y entre ambos saltaron chispas. En los 32′, el mediocampista fue a buscar un tiro de esquina dentro del área en la que el arquero intentaba alejar cualquier amenaza. Fue en ese plano que se produjo la fricción.

    En una de esas habituales e inentendibles disputas que se producen en las áreas antes de la ejecución de los lanzamientos, los transandinos se cruzaron. La temperatura se elevó. De hecho, fue evidente un manotazo del portero sobre el volante, que no fue advertido ni sancionado.

    De todas formas, no era posible marcar penal, porque el balón aún no estaba en movimiento. Al final, todo quedó en la amenaza.

    Más sobre:Dibu MartínezAlexis MacAllisterLiverpoolAston Villa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast cierra gira por Atacama con dura crítica a gestión carcelaria de Boric e insiste en idea de modificar ex Punta Peuco

    En medio de la pampa: PDI incauta 345 kilos de cannabis ocultos en el desierto de San Pedro de la Paz

    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    CNC realizó su asamblea anual de socios y elección de nuevos consejeros

    Cortes han declarado inadmisibles cerca del 74% de los recursos de protección presentados contra Tesorería por deudas CAE

    Gira internacional de Bachelet: México confirma respaldo a la candidatura de expresidenta a la secretaría general de ONU

    Lo más leído

    1.
    El sorpresivo mensaje de Marcelo Salas e Iván Zamorano a Nelson Acosta

    El sorpresivo mensaje de Marcelo Salas e Iván Zamorano a Nelson Acosta

    2.
    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    3.
    En Chile no pasa: futbolista argentino fue a buscar a un periodista a la radio, porque no compartió su comentario

    En Chile no pasa: futbolista argentino fue a buscar a un periodista a la radio, porque no compartió su comentario

    4.
    “Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

    “Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast cierra gira por Atacama con dura crítica a gestión carcelaria de Boric e insiste en idea de modificar ex Punta Peuco
    Chile

    Kast cierra gira por Atacama con dura crítica a gestión carcelaria de Boric e insiste en idea de modificar ex Punta Peuco

    En medio de la pampa: PDI incauta 345 kilos de cannabis ocultos en el desierto de San Pedro de la Paz

    Cortes han declarado inadmisibles cerca del 74% de los recursos de protección presentados contra Tesorería por deudas CAE

    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos
    Negocios

    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    CNC realizó su asamblea anual de socios y elección de nuevos consejeros

    La Bolsa de Santiago se despide de la semana con números rojos, en zona de corrección y vuelve a negativo en 2026  

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio
    Tendencias

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Joaquín Niemann supera el corte en el PGA Championship, pero se aleja de los líderes tras una difícil jornada
    El Deportivo

    Joaquín Niemann supera el corte en el PGA Championship, pero se aleja de los líderes tras una difícil jornada

    “Puede ser una anciana de 99 años o un chico de 10″: la peculiar frase de Fernando Ortiz para desacreditar a sus críticos

    En Chile no pasa: futbolista argentino fue a buscar a un periodista a la radio, porque no compartió su comentario

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”
    Cultura y entretención

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas
    Mundo

    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos

    Organismo electoral de Perú finaliza el conteo de votos un mes después la primera vuelta y se alista para la proclamación de los candidatos que irán al balotaje

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada