Una máxima en el fútbol es que dentro de la cancha no hay amigos. La acepción se amplía, también, a los familiares. Con camiseta distinta y un balón de por medio, el objetivo es uno solo: ganar. Y, aunque hay que hacerlo por medios lícitos, no están permitidas las concesiones.

Emiliano Martínez y Alexis MacAllister han compartido momentos inolvidables con la selección argentina. Sin ir más lejos, juntos ganaron la Copa del Mundo en Qatar 2022, un cetro que defenderán este año en Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes, sin embargo, jugaron en contra.

En la cancha no hay amigos: el fuerte encontrón entre Dibu Martínez y MacAllister

El golero defiende la puerta del Aston Villa. El volante es una de las figuras del Liverpool. Por las ubicaciones en que se desempeñan, es poco probable que choquen, salvo en un balón detenido.

La opción se dio y entre ambos saltaron chispas. En los 32′, el mediocampista fue a buscar un tiro de esquina dentro del área en la que el arquero intentaba alejar cualquier amenaza. Fue en ese plano que se produjo la fricción.

Se picó entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister en Aston Villa-Liverpool... 🇦🇷😳 pic.twitter.com/btn9FNzszk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 15, 2026

En una de esas habituales e inentendibles disputas que se producen en las áreas antes de la ejecución de los lanzamientos, los transandinos se cruzaron. La temperatura se elevó. De hecho, fue evidente un manotazo del portero sobre el volante, que no fue advertido ni sancionado.

De todas formas, no era posible marcar penal, porque el balón aún no estaba en movimiento. Al final, todo quedó en la amenaza.