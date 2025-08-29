Con una gran duda: la formación de la U para mantener el invicto de Gustavo Álvarez ante Colo Colo

Álvarez no ha perdido nunca con Colo Colo desde que está en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Desde que Gustavo Álvarez asumió la banca de Universidad de Chile ha roto todos los maleficios que agrandaban la supremacía histórica que Colo Colo tiene sobre los estudiantiles. Primero ganó en el Monumental, tras 23 años sin celebraciones en ese estadio y luego también triunfó en el Nacional después de 12 temporadas sin alegrías en ese reducto.

De hecho, el adiestrador argentino es uno de los grandes responsables que el Cacique no conozca victorias en los Superclásicos desde julio de 2022 y seguir con esa racha no sólo es importante por lo que significa para su gente, sino también porque obtener los tres puntos en Macul son vitales para seguir con vida en la lucha que mantienen con Coquimbo Unido por la cima del torneo chileno.

Lamentablemente para el transandino, la U no contará con una pieza fundamental en su armado, Israel Poblete. El volante, que se encuentra lesionado, fue el jugador que marcó el gol en el triunfo que derribó la maldición de Macul y obligó a repensar la zona de volantes.

De hecho, en el malogrado duelo ante Independiente de Avellaneda, Álvarez sorprendió ocupando a Maximiliano Guerrero en esa plaza y sentenciando la suerte de Marcelo Díaz en el equipo estelar, ya que pasó de ser indiscutido a esperar su chance en el banco de suplentes.

Toselli reemplazaría al lesionado Castellón en la U.

La formación de la U para enfrentar a Colo Colo este domingo

Otro dolor de cabeza para el nacido en Argentina es la dolencia que presenta Gabriel Castellón. El portero no ha logrado recuperarse del desgarro que sufrió en Argentina y aunque el DT lo esperará hasta última hora, lo más probable es que Cristopher Toselli se ubique bajo los tres palos.

“Siempre dije que el arco de la U bien cubierto, por preguntas sobre Castellón siempre hablé de Toselli como acto de justicia. Es uno de los líderes del plantel, con pocos minutos pero siempre ha respondido bien.Entonces un arquero con buenos rendimiento y con su carácter es una tranquilidad”, aseguró Álvarez.

Por último, Felipe Salomoni le ganó la pulseada a Matías Sepúlveda y ocupará la banda izquierda del 3-4-2-1 que parará el dueño del buzo azul. ¿La oncena de la U? Toselli será el portero; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia van en la última línea; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz y Salomoni se ubicarán en el centro del campo; Javier Altamirano y Lucas Assadi serán los creadores y Lucas Di Yorio es el único delantero nominal.