El angustioso relato de Gustavo Álvarez por su hijo en Avellaneda: “Estuvo encerrado una hora y media, con hinchas amenazándolo”

Gustavo Álvarez se pronuncia por primera vez desde la tragedia en Avellaneda. El técnico de la U habla en la antesala del Superclásico ante Colo Colo, pero lo hace marcando su postura tras lo sucedido en la Copa Sudamericana. “Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile. No solo a los que estuvieron en la tribuna alta, sino a sus familiares y seres queridos, que deben hacer sentido toda la impotencia que sentimos los que estuvimos en esa cancha”, dijo.

“El no saber del estado de salud de sus familias y la impotencia de no poder hacer nada. Estoy hablando de muchos kilómetros de distancia y de nosotros mismos, que con una distancia de 100 metros estábamos encerrados en un vestuario, sin saber que había pasado”, complementó.

Álvarez en la cancha del estadio Libertadores de América. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

En esa línea, el entrenador reveló un complejo momento familiar que le tocó vivir en el estadio Libertadores de América. “Lo de esa noche lo sintetizo en una palabra, que es locura. No tiene explicación racional. Tengo un hijo de nueve años que estuvo encerrado una hora y media en un palco, con hinchas del otro equipo amenazándolo. Cuando lo vuelvo a ver, cerca de la 1 o 2 de la mañana, me hizo tres preguntas que no tuve respuesta. Fíjese lo difícil que es reenfocarse. Te hace replantearte todo”, reveló.

Su reflexión fue más allá y expuso su parecer sobre lo acontecido más profundamente. “Fue un momento doloroso, donde sentí un gran desprecio por la vida, por el prójimo y odio infundado. El fútbol no es lugar para estas cuestiones. Gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas”, dijo.

Por otro lado, se mostró agradecido por las manifestaciones de solidaridad que ha recibido el club. “Empezando por el la ANFP y jugadores. No vi mucho, no todo, pero vi públicos. Como Everton, que accedió a no jugar. A Colo Colo hago especial mención y agradecimiento. Me parece que la competitividad deportiva es una cosa y el odio infundado entre nacionalidades o hinchadas no tiene sentido”, comentó.

El clásico

Álvarez también abordó el futuro futbolístico de su equipo. Este domingo visitan a Colo Colo. “Israel Poblete está descartado, Matías Sepúlveda entrenó con normalidad y a Gabriel Castellón lo vamos a esperar hasta mañana”, dijo.

El técnico abordó la importancia del encuentro. “Todos los partidos valen tres puntos, pero a medida que avanza el campeonato, la relevancia es mayor. No es lo mismo la fecha 1 que la 22. Este partido tiene doble importancia, porque es un clásico y hay que acortar la distancia con el líder”, reconoció.

De cara al encuentro en Macul, Álvarez ha entrenado con una formación compuesta por Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Javier Altamirano, Felipe Salomoni; Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.