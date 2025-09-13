SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

Con doblete de Maximiliano Romero, el cuadro de Rancagua ganó por 2-1 en La Cisterna y escala a la segunda posición de la Liga de Primera, reafirmando su objetivo de tomar el cupo de Chile 2.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
O'Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Uno de los partidos más interesantes de la fecha en el Torneo Nacional encontraba a Palestino y O’Higgins, frente a frente en La Cisterna. Un duelo clave para la clasificación a las copas. En ese sentido, la visita salió fortalecida. Una victoria fundamental alcanzó el elenco de Rancagua por 2-1, para convertirse en el nuevo escolta de Coquimbo Unido.

Tanto árabes como celestes ingresaron a la cancha sabiendo del resultado de Audax Italiano, que le ganó un partido increíble a Unión Española en Santa Laura. Como los itálicos se encaramaron, momentáneamente, en la segunda posición de la tabla, la presión estaba para no fallar en la lucha por el cupo de Chile 2 para la Libertadores 2026 (considerando lo escapado que está Coquimbo rumbo a la corona).

El hombre de la jornada fue Maximiliano Romero, goleador del elenco de Rancagua. El ariete argentino abrió la cuenta en los 7 minutos, conectando por el centro del área un envío bajo de Luis Pavez, desde la izquierda. La visita atacó con profundidad por la franja zurda y llegó al gol.

El O’Higgins de Paqui Meneghini encontró un penal antes de los 20′, por una supuesta infracción de Fernando Meza sobre el juvenil Joaquín Tapia. La acción generó dudas y múltiples reclamos de parte de los palestinistas. Tras una larga espera, el VAR llamó al árbitro Piero Maza y éste fue a revisar la secuencia. Finalmente, el penal fue anulado por una mano de Felipe Ogaz en el inicio de la jugada.

En el segundo periodo, el autodenominado Capo de Provincia pegó de nuevo. Otra vez apareció Maxi Romero. En los 67′, el ex Argentinos Juniors saca un potente remate al centro del arco local y Sebastián Pérez tiene una floja reacción. El Zanahoria trata de poner un hombro y no logra rechazar el balón. Gol y 2-0 para los forasteros.

En los 70′, un impecable tiro libre de Joe Abrigo derrotó a Omar Carabalí, para estrechar las diferencias y dotar de cierta incertidumbre la recta final del compromiso.

En definitiva, O’Higgins logró sostener el resultado y consiguió una victoria fundamental en sus intenciones de volver a la arena internacional (pensar que el año pasado se salvó del descenso por diferencia de goles). Los celestes alcanzan los 41 puntos, escalando al segundo puesto de la Liga de Primera, lo que significaría clasificar directamente a la Copa Libertadores. Palestino cae a la cuarta posición con 39 unidades.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalPalestinoO'HigginsLiga de PrimeraCampeonato NacionalChile 2Chile 3Copa Libertadores 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Detienen a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú: robo fue avaluado en más de $6 millones

Envían a prisión preventiva a imputado por homicidio durante una riña en las cercanías del Hospital El Pino en San Bernardo

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

En prisión preventiva queda imputado por dos homicidios en Conchalí y Colina

Extorsión, lavado de activos y usura: quedan en prisión preventiva 15 prestamistas ilegales que operaban en cuatro regiones

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña
Chile

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Detienen a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú: robo fue avaluado en más de $6 millones

Envían a prisión preventiva a imputado por homicidio durante una riña en las cercanías del Hospital El Pino en San Bernardo

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores
El Deportivo

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

DT del Barcelona carga contra la selección de España por Lamine Yamal: “No cuidan al jugador”

En vivo: Chile se enfrenta a Luxemburgo por la Copa Davis en el Estadio Nacional

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania
Mundo

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté