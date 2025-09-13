Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

Uno de los partidos más interesantes de la fecha en el Torneo Nacional encontraba a Palestino y O’Higgins, frente a frente en La Cisterna. Un duelo clave para la clasificación a las copas. En ese sentido, la visita salió fortalecida. Una victoria fundamental alcanzó el elenco de Rancagua por 2-1, para convertirse en el nuevo escolta de Coquimbo Unido.

Tanto árabes como celestes ingresaron a la cancha sabiendo del resultado de Audax Italiano, que le ganó un partido increíble a Unión Española en Santa Laura. Como los itálicos se encaramaron, momentáneamente, en la segunda posición de la tabla, la presión estaba para no fallar en la lucha por el cupo de Chile 2 para la Libertadores 2026 (considerando lo escapado que está Coquimbo rumbo a la corona).

El hombre de la jornada fue Maximiliano Romero, goleador del elenco de Rancagua. El ariete argentino abrió la cuenta en los 7 minutos, conectando por el centro del área un envío bajo de Luis Pavez, desde la izquierda. La visita atacó con profundidad por la franja zurda y llegó al gol.

El O’Higgins de Paqui Meneghini encontró un penal antes de los 20′, por una supuesta infracción de Fernando Meza sobre el juvenil Joaquín Tapia. La acción generó dudas y múltiples reclamos de parte de los palestinistas. Tras una larga espera, el VAR llamó al árbitro Piero Maza y éste fue a revisar la secuencia. Finalmente, el penal fue anulado por una mano de Felipe Ogaz en el inicio de la jugada.

En el segundo periodo, el autodenominado Capo de Provincia pegó de nuevo. Otra vez apareció Maxi Romero. En los 67′, el ex Argentinos Juniors saca un potente remate al centro del arco local y Sebastián Pérez tiene una floja reacción. El Zanahoria trata de poner un hombro y no logra rechazar el balón. Gol y 2-0 para los forasteros.

En los 70′, un impecable tiro libre de Joe Abrigo derrotó a Omar Carabalí, para estrechar las diferencias y dotar de cierta incertidumbre la recta final del compromiso.

En definitiva, O’Higgins logró sostener el resultado y consiguió una victoria fundamental en sus intenciones de volver a la arena internacional (pensar que el año pasado se salvó del descenso por diferencia de goles). Los celestes alcanzan los 41 puntos, escalando al segundo puesto de la Liga de Primera, lo que significaría clasificar directamente a la Copa Libertadores. Palestino cae a la cuarta posición con 39 unidades.