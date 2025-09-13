Una guerra de goles en el clásico: Audax Italiano remonta en la agonía y complica a Unión Española con el descenso

Unión Española continúa a los tumbos. En un partidazo en el Clásico de Colonias, el elenco hispano sufrió una dolorosa derrota ante Audax Italiano en el Santa Laura, por 4-3. Los itálicos remontaron en la agonía y le propinaron una nueva caída que complica aún más al cuadro de Independencia en la pelea por no descender.

Los dirigidos por Miguel Ramírez iniciaron de la mejor forma y se pusieron en ventaja gracias a un tanto de Matías Marín (25′). Cinco minutos más tarde, Pablo Aránguiz (30′) estiró la ventaja.

Los hispanos se fueron con una cómoda diferencia al descanso. Sin embargo, serían los audinos quienes saldrían mejor de los vestuarios. Unión Española no pudo sostener lo realizado en la primera mitad.

Eduardo Vargas (46′), que tuvo un gran desempeño, descontó recién iniciado el complemento. Después, a Turboman le cometieron un penal que fue cobrado con éxito por Leonardo Valencia (54′), otro de gran partido.

Leonardo Valencia celebra su gol ante Unión Española junto a Eduardo Vargas y Luis Riveros. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Una increíble remontada

La ventaja se esfumó en unos minutos. No obstante, Unión Española volvió a ponerse por delante gracias a un nuevo tanto de Aránguiz (70′). El capitán anotó de penal y desató la algarabía en el Santa Laura.

A pesar de ellos, Audax Italiano volvió a reaccionar. Ahí emergió la figura de Franco Troyanski (87′ y 90+1′), el gran héroe de los floridanos. El argentino anotó un doblete y le dio los tres puntos al elenco de Juan José Ribera, que sigue firme en la pelea por el Chile 2. El transandino, además, se fue expulsado en una particular acción tras frenar un saque de banda.

Con este resultado, los itálicos escalaron a la segunda ubicación de la Liga de Primera, con 40 unidades. Eso sí, están a la espera del choque entre Palestino y O’Higgins, en un duelo clave en la lucha por clasificar de manera directa a Copa Libertadores.

En tanto, Unión Española vive la otra cara de la moneda. El cuadro hispano es penúltimo, con 17 puntos, a tres del colista Deportes Iquique. También está a una y dos unidades de Limache y La Serena, respectivamente, los otros dos elencos que buscan mantener la categoría. Eso sí, todos tienen un partido menos que los de Independencia.