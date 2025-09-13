SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Una guerra de goles en el clásico: Audax Italiano remonta en la agonía y complica a Unión Española con el descenso

Los floridanos se impusieron por 4-3 con dos tantos en los minutos finales y siguen firmes en la disputa por el Chile 2. En tanto, los hispanos están cada vez más enredados en su aspiración de mantener la categoría.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Audax Italiano se impuso en el Santa Laura y complica a Unión Española. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Unión Española continúa a los tumbos. En un partidazo en el Clásico de Colonias, el elenco hispano sufrió una dolorosa derrota ante Audax Italiano en el Santa Laura, por 4-3. Los itálicos remontaron en la agonía y le propinaron una nueva caída que complica aún más al cuadro de Independencia en la pelea por no descender.

Los dirigidos por Miguel Ramírez iniciaron de la mejor forma y se pusieron en ventaja gracias a un tanto de Matías Marín (25′). Cinco minutos más tarde, Pablo Aránguiz (30′) estiró la ventaja.

Los hispanos se fueron con una cómoda diferencia al descanso. Sin embargo, serían los audinos quienes saldrían mejor de los vestuarios. Unión Española no pudo sostener lo realizado en la primera mitad.

Eduardo Vargas (46′), que tuvo un gran desempeño, descontó recién iniciado el complemento. Después, a Turboman le cometieron un penal que fue cobrado con éxito por Leonardo Valencia (54′), otro de gran partido.

Leonardo Valencia celebra su gol ante Unión Española junto a Eduardo Vargas y Luis Riveros. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Una increíble remontada

La ventaja se esfumó en unos minutos. No obstante, Unión Española volvió a ponerse por delante gracias a un nuevo tanto de Aránguiz (70′). El capitán anotó de penal y desató la algarabía en el Santa Laura.

A pesar de ellos, Audax Italiano volvió a reaccionar. Ahí emergió la figura de Franco Troyanski (87′ y 90+1′), el gran héroe de los floridanos. El argentino anotó un doblete y le dio los tres puntos al elenco de Juan José Ribera, que sigue firme en la pelea por el Chile 2. El transandino, además, se fue expulsado en una particular acción tras frenar un saque de banda.

Con este resultado, los itálicos escalaron a la segunda ubicación de la Liga de Primera, con 40 unidades. Eso sí, están a la espera del choque entre Palestino y O’Higgins, en un duelo clave en la lucha por clasificar de manera directa a Copa Libertadores.

En tanto, Unión Española vive la otra cara de la moneda. El cuadro hispano es penúltimo, con 17 puntos, a tres del colista Deportes Iquique. También está a una y dos unidades de Limache y La Serena, respectivamente, los otros dos elencos que buscan mantener la categoría. Eso sí, todos tienen un partido menos que los de Independencia.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalUnión EspañolaAudax Italiano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”

“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Dos imputados quedan en prisión preventiva por abusar y violar a una menor de edad de 13 años en Valdivia

Minsal lanza guía de prevención del suicidio y promueve la conexión social: “El aislamiento es un factor de riesgo”

Cordero resalta cifras del último Informe de Homicidios, pero enfatiza que “es prematuro” señalar resultados a la baja

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”
Chile

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”

“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

El enorme peso de las oportunidades perdidas

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Una guerra de goles en el clásico: Audax Italiano remonta en la agonía y complica a Unión Española con el descenso
El Deportivo

Una guerra de goles en el clásico: Audax Italiano remonta en la agonía y complica a Unión Española con el descenso

En vivo: Palestino recibe a O’Higgins en un duelo clave por acceder a la Copa Libertadores

Va por un nuevo título: Alejandro Tabilo se inscribe en la final del Challenger de Guangzhou

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán
Mundo

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté