SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: Palestino recibe a O’Higgins en un duelo clave por acceder a la Copa Libertadores

Los celestes tienen la posibilidad de arrebatarle el tercer puesto de la tabla a los árabes.

JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Palestino 0-1 O’Higgins

Actualiza el relato

Una amarilla para cada lado

45’. Julián Fernández, volante de Palestino, empuja a un rival y Piero Maza no duda en amonestarlo. Felipe Ogaz, por reclamos, recibe lo propio en O’Higgins.

La reacción de Palestino

36′. Benítez estrella un cabezazo en el vertical de Carabali.

Rabello tuvo el segundo para O’Higgins

33. El volante llegó hasta el área y quedó cara a cara con Pérez. Sacó un remate rasante, pero nuevamente el golero lo evita con su mano derecha. No la pasa bien Palestino.

Sarrafiore remata a las manos de Pérez

29. El delantero de los celestes intentó con un disparo fuera del área, pero el portero de Palestino contiene con facilidad.

Primer amonestado en la visita

27′. Maximiliano Romero baja a Joe Abrigo en la mitad de la cancha y recibe la tarjeta amarilla.

Se anula la pena máxima

22. “Después de la revisión, me percato que hay una mano al inicio de la jugada. Es tiro libre indirecto para Palestino y no hay penal”, indica el juez.

Piero Maza va al Var

20′. Después de varios minutos de discusiones, el juez va a observar la jugada al monitor.

¡Penal para O’Higgins!

17′. Piero Maza cobra un empujón de Meza sobre Tapia.

Caen las amarillas en Palestino

10′. Carrasco fue amonestado por unos reclamos contra el árbitro en la apertura de la cuenta. Momentos después, Benítez cometió una dura falta y también fue amonestado. Dos tarjetas seguidas para los locales.

¡Gol de O’Higgins!

7′. Gran arremetida de Pavez por la izquierda, quien asiste y deja solo a Maximiliano Romero. El argentino no perdona con el arco vacío y marca el primero de la tarde.

Avisa Palestino

2′. Marabel y un remate que se va desviado. La primera del partido es para los árabes.

¡Comienza el partido!

1′. Palestino y O’Higgins ya juegan en el Municipal de La Cisterna.

Un duelo clave por Copa Libertadores:

El partido entre árabes y celestes será clave en la pelea por un puesto al certamen más importante del continente. Actualmente, Palestino marcha tercero con 39 puntos, mientras que O’Higgins está quinto con un punto menos (38).

Los 11 elegidos en el Capo de Provincia:

La formación titular del Tino Tino:

¡En esta oportunidad les traemos el partido entre Palestino y O’Higgins, por la fecha 23 de la Liga de Primera!

¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!

Más sobre:Minuto a minutoEn vivoPalestinoO'HigginsLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”

“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Dos imputados quedan en prisión preventiva por abusar y violar a una menor de edad de 13 años en Valdivia

Minsal lanza guía de prevención del suicidio y promueve la conexión social: “El aislamiento es un factor de riesgo”

Cordero resalta cifras del último Informe de Homicidios, pero enfatiza que “es prematuro” señalar resultados a la baja

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”
Chile

Subsecretaria de RR.EE. destaca arribo de 68 palestinos a Chile: “Acá la solidaridad internacional se expresa”

“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

El enorme peso de las oportunidades perdidas

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Una guerra de goles en el clásico: Audax Italiano remonta en la agonía y complica a Unión Española con el descenso
El Deportivo

Una guerra de goles en el clásico: Audax Italiano remonta en la agonía y complica a Unión Española con el descenso

En vivo: Palestino recibe a O’Higgins en un duelo clave por acceder a la Copa Libertadores

Va por un nuevo título: Alejandro Tabilo se inscribe en la final del Challenger de Guangzhou

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán
Mundo

China critica tránsito de buques militares de Reino Unido y EE.UU. por paso marítimo de Taiwán

Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté