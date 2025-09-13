En vivo: Palestino recibe a O’Higgins en un duelo clave por acceder a la Copa Libertadores
Los celestes tienen la posibilidad de arrebatarle el tercer puesto de la tabla a los árabes.
Minuto a minuto
Palestino 0-1 O’Higgins
Una amarilla para cada lado
45’. Julián Fernández, volante de Palestino, empuja a un rival y Piero Maza no duda en amonestarlo. Felipe Ogaz, por reclamos, recibe lo propio en O’Higgins.
La reacción de Palestino
36′. Benítez estrella un cabezazo en el vertical de Carabali.
Rabello tuvo el segundo para O’Higgins
33. El volante llegó hasta el área y quedó cara a cara con Pérez. Sacó un remate rasante, pero nuevamente el golero lo evita con su mano derecha. No la pasa bien Palestino.
Sarrafiore remata a las manos de Pérez
29. El delantero de los celestes intentó con un disparo fuera del área, pero el portero de Palestino contiene con facilidad.
Primer amonestado en la visita
27′. Maximiliano Romero baja a Joe Abrigo en la mitad de la cancha y recibe la tarjeta amarilla.
Se anula la pena máxima
22. “Después de la revisión, me percato que hay una mano al inicio de la jugada. Es tiro libre indirecto para Palestino y no hay penal”, indica el juez.
Piero Maza va al Var
20′. Después de varios minutos de discusiones, el juez va a observar la jugada al monitor.
¡Penal para O’Higgins!
17′. Piero Maza cobra un empujón de Meza sobre Tapia.
Caen las amarillas en Palestino
10′. Carrasco fue amonestado por unos reclamos contra el árbitro en la apertura de la cuenta. Momentos después, Benítez cometió una dura falta y también fue amonestado. Dos tarjetas seguidas para los locales.
¡Gol de O’Higgins!
7′. Gran arremetida de Pavez por la izquierda, quien asiste y deja solo a Maximiliano Romero. El argentino no perdona con el arco vacío y marca el primero de la tarde.
Avisa Palestino
2′. Marabel y un remate que se va desviado. La primera del partido es para los árabes.
¡Comienza el partido!
1′. Palestino y O’Higgins ya juegan en el Municipal de La Cisterna.
Un duelo clave por Copa Libertadores:
El partido entre árabes y celestes será clave en la pelea por un puesto al certamen más importante del continente. Actualmente, Palestino marcha tercero con 39 puntos, mientras que O’Higgins está quinto con un punto menos (38).
Los 11 elegidos en el Capo de Provincia:
La formación titular del Tino Tino:
¡En esta oportunidad les traemos el partido entre Palestino y O’Higgins, por la fecha 23 de la Liga de Primera!
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!
Lo Último
Lo más leído
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.