SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Es el club donde peor lo pasé; los dirigentes eran unos chantas”: exjugador recuerda su tormentoso paso por Colo Colo

El exdelantero arremete contra los directivos de principio de siglo en los albos y contra Jaime Pizarro.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Es el club donde peor lo pasé; los dirigentes eran unos chantas”: exjugador recuerda su tormentoso paso por Colo Colo. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El Colo Colo de 2002 quedó inscrito en la historia como el equipo campeón en medio de la quiebra. Un plantel plagado de jóvenes que, contra todo pronóstico, levantó la estrella 24 del Cacique. Sin embargo, no todos los futbolistas que pasaron por ese proceso guardan buenos recuerdos. Es el caso del argentino Nicolás Tagliani, delantero que alcanzó a vestir la camiseta alba ese año, pero que partió antes de la consagración.

En conversación con 24 Horas, el exatacante entregó duros cuestionamientos hacia la dirigencia de la época y al entonces técnico Jaime Pizarro. “Todo ese plantel era majestuoso y hoy mismo tendrían que memorarlo a todo el equipo, menos a los dirigentes que fueron unos chantas y al técnico, que también se manejaba muy mal, no sé por qué”, señaló.

Nicolás Tagliani en su época como futbolista de Colo Colo.

Tagliani explicó que su salida se produjo tras un episodio extrafutbolístico que terminó afectando directamente su imagen. “Cuando me tocó irme, fue porque hubo un problema con Vicente Principiano; me hicieron el hazmerreír de todo. A él lo detienen en Vitacura por el tema de la alcoholemia y al otro día salió en el diario que Tagliani y Principiano estaban curados en Vitacura, cuando yo no tomo alcohol”, recordó.

El ex delantero acusó a Pizarro de haberlo responsabilizado injustamente: “Me hizo cargo a mí de todo y yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista”.

A más de dos décadas de esos hechos, Tagliani asegura que el tiempo le dio otra perspectiva. “Pero mira tú lo que es la vida. Hoy tengo un montón de amigos de Colo Colo y a mí la gente de Colo Colo me trata de primera”, cerró.

El exdelantero surgió en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y debutó en el primer equipo en 1996 y dos años más tarde partió a Quilmes. Tras una breve experiencia en Suiza, arribó a Chile, donde defendió a Palestino y Cobreloa, aunque en este último vivió un episodio polémico al ser despedido por arrojar la camiseta al suelo durante una derrota con Huachipato.

Su paso por Colo Colo también terminó abruptamente. Posteriormente recaló en Alianza Lima. Desde entonces su carrera se volvió irregular, con pasos por distintos clubes, incluyendo Deportes Temuco bajo la conducción de Eduardo Bonvallet, donde sufrió un histórico descenso y un altercado con un hincha. Más tarde jugó brevemente en Italia antes de radicarse en Bariloche, donde se retiró en el club Estudiantes Unidos.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalColo ColoJaime PizarroNicolás Tagliani

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Exjuez víctima de “turbazo” aboga por uso de armas: “Los chilenos debieran aprender a defenderse, lo demás es cobardía”

Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Sujetos irrumpen para robar en casa de exjuez y golpean a su hijo en violento “turbazo” en La Pintana

Por qué Donald Trump demandó al New York Times por 15.000 millones de dólares

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de Inteligencia Artificial

Lo más leído

1.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

2.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

3.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

4.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

5.
Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

Temblor hoy, miércoles 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Exjuez víctima de “turbazo” aboga por uso de armas: “Los chilenos debieran aprender a defenderse, lo demás es cobardía”
Chile

Exjuez víctima de “turbazo” aboga por uso de armas: “Los chilenos debieran aprender a defenderse, lo demás es cobardía”

Sujetos irrumpen para robar en casa de exjuez y golpean a su hijo en violento “turbazo” en La Pintana

Temblor hoy, miércoles 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga
Negocios

Andes Iron valora fallo de la Suprema y afirma que se entrega “certeza jurídica” a 12 años de la judicialización de Dominga

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Comisión de Hacienda de la Cámara aprobaría este miércoles proyecto de subsidio al empleo

Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann
Tendencias

Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Por qué Donald Trump demandó al New York Times por 15.000 millones de dólares

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de Inteligencia Artificial

La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez
El Deportivo

La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

Formado en la Policía de Finanzas y fanático del fútbol: el esquiador italiano de elite que falleció en La Parva

El plan de las mellizas Abraham para alcanzar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford
Cultura y entretención

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Arrestan a cuatro personas en Reino Unido por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor
Mundo

Arrestan a cuatro personas en Reino Unido por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada