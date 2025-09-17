“Es el club donde peor lo pasé; los dirigentes eran unos chantas”: exjugador recuerda su tormentoso paso por Colo Colo.

El Colo Colo de 2002 quedó inscrito en la historia como el equipo campeón en medio de la quiebra. Un plantel plagado de jóvenes que, contra todo pronóstico, levantó la estrella 24 del Cacique. Sin embargo, no todos los futbolistas que pasaron por ese proceso guardan buenos recuerdos. Es el caso del argentino Nicolás Tagliani, delantero que alcanzó a vestir la camiseta alba ese año, pero que partió antes de la consagración.

En conversación con 24 Horas, el exatacante entregó duros cuestionamientos hacia la dirigencia de la época y al entonces técnico Jaime Pizarro. “Todo ese plantel era majestuoso y hoy mismo tendrían que memorarlo a todo el equipo, menos a los dirigentes que fueron unos chantas y al técnico, que también se manejaba muy mal, no sé por qué”, señaló.

Nicolás Tagliani en su época como futbolista de Colo Colo.

Tagliani explicó que su salida se produjo tras un episodio extrafutbolístico que terminó afectando directamente su imagen. “Cuando me tocó irme, fue porque hubo un problema con Vicente Principiano; me hicieron el hazmerreír de todo. A él lo detienen en Vitacura por el tema de la alcoholemia y al otro día salió en el diario que Tagliani y Principiano estaban curados en Vitacura, cuando yo no tomo alcohol”, recordó.

El ex delantero acusó a Pizarro de haberlo responsabilizado injustamente: “Me hizo cargo a mí de todo y yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista”.

A más de dos décadas de esos hechos, Tagliani asegura que el tiempo le dio otra perspectiva. “Pero mira tú lo que es la vida. Hoy tengo un montón de amigos de Colo Colo y a mí la gente de Colo Colo me trata de primera”, cerró.

El exdelantero surgió en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y debutó en el primer equipo en 1996 y dos años más tarde partió a Quilmes. Tras una breve experiencia en Suiza, arribó a Chile, donde defendió a Palestino y Cobreloa, aunque en este último vivió un episodio polémico al ser despedido por arrojar la camiseta al suelo durante una derrota con Huachipato.

Su paso por Colo Colo también terminó abruptamente. Posteriormente recaló en Alianza Lima. Desde entonces su carrera se volvió irregular, con pasos por distintos clubes, incluyendo Deportes Temuco bajo la conducción de Eduardo Bonvallet, donde sufrió un histórico descenso y un altercado con un hincha. Más tarde jugó brevemente en Italia antes de radicarse en Bariloche, donde se retiró en el club Estudiantes Unidos.