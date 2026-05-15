Gabriel Rojas, de ser sondeado por Pizzi para la Roja a la prelista de Argentina rumbo al Mundial 2026

Gabriel Rojas, de ser tentado por Pizzi para la Roja a debutar con Argentina y estar en la prelista del Mundial.

Argentina tiene una responsabilidad en el Mundial 2026: ser el campeón vigente. Ante la jerarquía de su plantilla, es uno de los serios aspirantes a la corona. Hacia la recta final de la preparación, la Albiceleste dio el esperado primer paso este lunes, entregando la prelista de 55 jugadores reservados por el técnico Lionel Scaloni. De aquellos, solo 26 estarán en Norteamérica. Una de las novedades fue la presencia de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing.

El futbolista de 28 años debutó por la selección argentina absoluta recién en marzo, en el amistoso disputado ante la débil Mauritania, en La Bombonera. En aquella fecha FIFA, el elenco transandino debía haber jugado la Finalíssima ante España, en Qatar, sin embargo se canceló debido a los conflictos en Medio Oriente producto de la guerra de Estados Unidos con Irán. Para tener actividad, la AFA organizó dos amistosos ante rivales africanos de segundo y tercer orden.

Precisamente, uno de los que se estrenó en aquella instancia fue Rojas. El futbolista de Racing hizo su primera aparición, reemplazando a Marcos Acuña en el segundo tiempo. El compañero de Damián Pizarro en la Academia se suma como alternativa para la franja zurda de Argentina. Dentro de los 55, también aparecen Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River Plate) y Facundo Medina (Olympique de Marsella). Los dos primeros corren como fijos para estar en la convocatoria final de 26.

¿Qué es lo que hace llamativa, desde este lado de la cordillera, la presencia del jugador en la prenómina de Argentina? Es que el lateral pudo haber utilizado la camiseta de Chile.

Gabriel Rojas, sondeado por Pizzi para la Roja

Para entender esta historia, hay que retroceder casi una década. Gabriel Hernán Rojas, nacido en Burzaco, Buenos Aires, surgió de las inferiores de San Lorenzo. Precisamente, con el Ciclón, vino a jugar Copa Libertadores a Santiago, en 2017, enfrentando a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Con 19 años, se ganó un puesto en la titularidad del elenco de Boedo y, en paralelo, empezó a aparecer en la órbita de la Selección, que en ese entonces dirigía Juan Antonio Pizzi.

Esa ventana se abrió gracias a un vínculo familiar. Si bien los padres de Rojas son argentinos, uno de sus tíos paternos nació en Chile. Por esa razón, desde Argentina se indicó en ese momento que el exentrenador de la Roja, campeón de la Copa América Centenario, había contactado al lateral para sumarlo como una eventual alternativa. “Mis papás son argentinos, pero me dicen que podría optar a la nacionalidad chilena, revisando más atrás por otros parientes chilenos”, dijo Rojas en 2017. Un año antes, había jugado por la Sub 20 argentina en el Torneo de L’Alcudia. No era impedimento para una hipotética convocatoria.

Finalmente, el interés que en alguna época tuvo Chile en sumarlo quedó en nada. El carrilero tuvo dos etapas en San Lorenzo, mientras que también cuenta con pasos en Peñarol de Uruguay y el Querétaro de México, hasta que en 2023 llegó a Racing. Los únicos títulos de su carrera deportiva fueron en Avellaneda: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Después de jugar ante Mauritania, Rojas habló sobre lo que sintió en debutar por Argentina. “Felicidad absoluta, cumplí uno de mis mayores sueños, vestir la camiseta de la selección argentina”, dijo en ESPN, cuando fue a ver a sus compañeros en un duelo por la Copa Argentina, ante San Martín de Formosa. “Los chicos me trataron muy bien”, añadió. También reconoció que no se animó a pedirle la camiseta a Lionel Messi.

Quien estaba contento era Gustavo Costas, el técnico de Racing. “Voy a decir la verdad, lo mismo que le dije a él. Me fui al baño, estaba muy nervioso. No quería que se equivoque en ninguna, así que cuando apareció estábamos ahí... estábamos concentrados y todos esperando que le den la oportunidad. Y como dije el otro día, se la merecía, se la ganó y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos por él”, declaró.

De esta manera, Gabriel Rojas se mete en la pelea por estar en la Copa del Mundo. Antes de su estreno mundialista, la Albiceleste tendrá dos amistosos, ante Honduras e Islandia, respectivamente. La FIFA confirmará las listas oficiales de las 48 selecciones el próximo 2 de junio.