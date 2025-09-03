Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno

Jorge Sampaoli deja atrás la incertidumbre. El DT regresa al Atlético Mineiro de Brasil para asumir su segundo ciclo al mando del club. El casildense firmó contrato hasta diciembre de 2027 y tendrá como objetivo inmediato mejorar el rendimiento del equipo en el Brasileirao, además de preparar los partidos de cuartos de final de la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, donde se medirá ante el Bolívar en la ronda de los ocho mejores.

El ex director técnico de La Roja y la selección argentina, así como de clubes como Universidad de Chile y Sevilla, vuelve al Galo tras su primer paso en 2020, cuando logró un rendimiento del 63%, alcanzó el tercer lugar en el Brasileirao y se coronó campeón del estadual de Minas Gerais.

Entre los jugadores que tendrá a su disposición destaca Iván Román, joven defensor chileno. El formado en Palestino se proyecta como una de las principales figuras juveniles de La Roja, y su desarrollo será clave en los planes de Sampaoli. En la institución brasileña ya declararon que lo cederán para el Mundial Sub 20.

En su anuncio, el Atlético Mineiro recordó que la primera etapa del casildense estuvo marcada por la pandemia. “Campeón minero en 2020, Jorge Sampaoli regresa para su segunda temporada como el Comandante Alvinegro. Con 65 años y gran currículum, el técnico firma vínculo válido hasta finales de 2027. Ahora no hay distanciamiento social: estaremos juntos”, escribieron en sus redes sociales.