Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires.

Se encienden las alarmas en Boca Juniors. El entrenador Miguel Ángel Russo pasará la noche internado en el Instituto Fleni por decisión médica. Los doctores dispusieron suministrarle antibióticos vía suero con el objetivo de acelerar la recuperación de una infección urinaria.

Según medios argentinos, Russo se había sometido a una serie de estudios programados la semana pasada, en el marco de chequeos médicos generales. Durante esas evaluaciones se constató la presencia de una infección, razón por la que los especialistas determinaron su hospitalización preventiva.

Russo en un partido de Boca.

En principio, el técnico xeneize podría recibir el alta en las próximas horas, aunque dependerá de la evolución clínica y de la evaluación médica. La intención del propio Russo sería reincorporarse rápidamente a los entrenamientos, pero en Boca Juniors prefieren esperar con cautela. De acuerdo con la misma información, los médicos recomendaron al entrenador evitar la exposición a las altas temperaturas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires en estos días, a fin de no complicar su recuperación.

El cuadro donde milita Carlos Palacios mantiene en suspenso la fecha de regreso de su DT, a la espera de que pueda estar en óptimas condiciones tras la doble fecha FIFA de las Eliminatorias.

Como noticia positiva, los medios locales subrayaron que el estado de salud de Russo es estable y que la internación tendrá un carácter breve. Se mantendrá bajo observación durante 24 horas para completar la hidratación y el tratamiento con antibióticos.