“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors

Boca Juniors encuentra un espacio de tranquilidad en medio de un semestre complicado. La eliminación temprana en el Mundial de Clubes fue un duro golpe, acentuado por el bajo rendimiento en el torneo local.

Después de dos victorias consecutivas, ante Independiente de Rivadavia y Banfield, el equipo de La Ribera ha logrado cierta estabilidad, después de los duros cuestionamientos de los hinchas.

En ese contexto, uno de los jugadores más apuntados fue el chileno Carlos Palacios. El exjugador de Colo Colo llegó como uno de los grandes fichajes de la temporada, después de que los transandinos pagaran alrededor de 5 millones de dólares por su pase.

Encima, los medios argentinos aseguraron que la Joya fue protagonista de un acto de indisciplina que, supuestamente, obligó al técnico Miguel Ángel Russo a dejarlo fuera de la convocatoria del primer equipo, a finales del mes pasado.

“El delantero que cumplió 25 años y fue eje de comentarios durante toda la jornada respecto de otra supuesta indisciplina que habría derivado en la decisión de Russo de dejarlo al margen”, publicó el diario deportivo Olé.

Un nuevo aire

Pero las cosas han cambiado en el entorno de Boca Juniors, también el de Palacios. Las dos victorias en línea, ambos con el chileno entre los titulares, permiten al equipo dilatar las presiones y afrontar el torneo con mayor optimismo.

“Era un peso que se cargaba en el plantel por todo lo que estaba pasando. Creo esto ha sido un impulso anímico importante para el equipo, para todos en general. Pudimos soltar ese peso de que no podíamos ganar”, expresó la Joya en la entrevista que dio a los medios oficiales del club junto a su compatriota Williams Alarcón.

En la misma nota, el 8 de Boca Juniors contó como se ha tomado el millonario plantel este momento de crisis. Unidad que, de alguna manera, se ha reflejado en el rendimiento del equipo en el campo de juego.

“Somos un gran grupo, una verdadera familia en la que cada cual apoya al compañero de la forma que lo necesita, de manera cotidiana. Todos estamos felices después de romper esa mala racha, algo que también se refleja en la cancha. Acá todos reman para el mismo lado, el grupo está unido”, afirmó Palacios.

