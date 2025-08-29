SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

Los hinchas de Colo Colo se reunieron en el estadio Monumental antes del duelo contra los azules que se jugará este domingo en Macul.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Este viernes se llevó a cabo el arengazo de Colo Colo en el estadio Monumental. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras en la Liga de Primera. El Cacique recibirá en el estadio Monumental a los azules en el marco de la 22° fecha del campeonato nacional con panoramas completamente distintos.

Mientras la U sigue en la pelea por alcanzar el liderato que hasta ahora ostenta Coquimbo Unido, los albos han tenido un irregular presente, acumulando cinco partidos sin conocer la victoria. El último triunfo de de los de Macul en la competencia se remonta al 19 de julio cuando superaron por 2-1 a Deportes La Serena. Esta situación los deja en el décimo lugar, fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Por lo mismo, la hinchada de Colo Colo se propuso darle toda la energía a sus jugadores en un nuevo arengazo en casa. Además, los fanáticos aprovecharon la ocasión para dedicar algunos insultos a la U mientras los futbolistas del Cacique saltaban y coreaban sobre la cancha.

Una prueba de fuego

En un principio, el aforo autorizado para el Superclásico llega a los 38 mil espectadores, cuatro mil menos que la capacidad total del recinto.

Ante esto, según publicó Dale Albo, el arengazo se transforma en una prueba de fuego. “En el Cacique, eso sí, quieren más. La solicitud inicial a la delegación presidencial y autoridades pertinentes fue de 42 mil hinchas, es decir, casi un 100% del aforo permitido. Sin embargo, la respuesta no fue positiva y sólo se pusieron a disposición 38 mil boletos. Aunque, todavía no está todo dicho”, plantearon de entrada.

Se podrían habilitar cuatro mil entradas más, dependiendo el desarrollo del arengazo”, consignaron más adelante.

Los albos sostienen que han preparado el fin de semana con antelación. “Hace dos semanas venimos trabajando en el clásico, ha habido muchas reuniones de coordinación con Carabineros, con la Delegación Presidencial. Todo el circuito de entradas, de anillo de validación, lo estamos monitoreando permanentemente”, planteó Aníbal Mosa.

El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 30 de agosto a partir de las 15.00 horas en el Estadio Monumental.

