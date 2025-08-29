“La próxima vez, no te preguntes por qué te golpeé”: Stefanos Tsitsipas explota por los saques bajo el brazo de su rival

Stefanos Tsitsipas explotó por los saques bajo el brazo de Daniel Altmaier en el US Open. Foto: Captura de video.

El tenista Stefanos Tsitsipas lo pasó mal en la segunda ronda del US Open. El griego no soportó la táctica de su rival ni el haber perdido un punto de partido clave teniendo que despedirse del Grand Slam, cayendo en cinco sets de 7-6 (5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 contra el alemán Daniel Altmaier.

El germano utilizó el saque por debajo del brazo al que acostumbraba a recurrir Nick Kyrgios para desconcentrar a sus rivales, una jugada que es legal, pero que se utiliza con poca frecuencia. Con este recurso pudo remontar en el cuarto set y al final se quedó con la victoria el paso a los dieciseisavos de final.

Una vez concluido el encuentro, ambos tenistas se dirigieron a la red para despedirse. Esta instancia fue aprovechada por Tsitsipas para enrostrarle su descontento a Altmaier.

“La próxima vez, no te preguntes por qué te golpeé, ¿vale? No, solo digo que si sacas por debajo del brazo... si sacas por debajo del brazo”, le dijo Tsitsipas a Altmaier.

Ante estas palabras, y los abucheos del público presente en la cancha, el alemán decidió retirarse de la zona evitando la discusión.

