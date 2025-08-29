Novak Djokovic critica el olor a marihuana presente en el US Open: “Se siente en todas partes”

Según se han desarrollado las rondas del US Open, diversos tenistas han expresado su molestia por algunas situaciones que se han vivido en las canchas del Abierto de Estados Unidos que se desarrolla en Nueva York.

Uno de ellos es la presencia de olor a marihuana en los recintos deportivos. Ahora, Noval Djokovic tomó la palabra para referirse al uso de la droga, que está permitida en Nueva York desde 2022.

“Se siente en todas partes. De hecho, se siente más que en ningún otro lugar. A algunos les molesta más, a otros menos, a mí personalmente tampoco me gusta ese olor, ni siquiera el hedor, pero aquí está permitido”, lanzó el ex número uno del ranking ATP.

“De alguna manera hay que aceptarlo como es, pero la realidad es que se siente en todas partes, desde las pistas de entrenamiento hasta que entras al partido”, complementó.

De esta manera se sumó a las críticas que compartió Casper Ruud hace algunos días. “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, comentó el noruego.

“Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro”, continuó. “No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, reconoció.

Una situación que se repite

Hace dos años, en el partido disputado en la cancha 17, que enfrentó a Maria Sakkari y Rebeka Masarova, la griega explotó por el fuerte olor a cannabis y se quejó amargamente ante la jueza de silla.

“Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”, sentenciaba Sakkari. Masarova lo confirmó: “En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”.

Lo que sucedió en ese caso es que la pista es la que está más pegada al Corona Park, un lugar donde la gente se junta a fumar, ya que está permitido desde 2022 en Nueva York.

Alexander Zverev fue otro que reclamó al respecto hace un par de temporadas e hizo una particular comparación”. “Está por todos sitios. La cancha entera huele a porro. Solo he jugado aquí una vez, pero sí, la pista 17 huele definitivamente como el salón de Snoop Dogg”, indicó.

Eso sí, luego bromeó con todo lo sucedido. “No tengo nada que ver con esto. Todos pueden ir a oler…”, afirmó, entre risas.