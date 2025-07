Multicampeón con Boca se aburre de Carlos Palacios: “Si el problema son las salidas nocturnas, que se dedique a otra cosa”

Carlos Palacios vuelve a estar en el centro de la polémica. El exjugador de Colo Colo quedó fuera de la convocatoria de Boca Juniors para el duelo ante Atlético Tucumán, por la Copa Argentina. Ausencia que despertó ciertas sospechas en los medios transandinos. Si bien la información oficial habla de una lesión, un presunto acto de indisciplina agrega otro problema a un jugador que no ha logrado validar el esfuerzo que hizo el equipo. Desde Buenos Aires, Alberto Beto Márcico, uno de los 10 históricos del equipo de la Ribera alza la voz para criticar al chileno en diálogo con El Deportivo.

¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de lo ocurrido con Carlos Palacios?

El balance de Carlos Palacios es completamente negativo. Es un excelente jugador, pero algo le debe estar pasando. Jugó un buen partido contra Huracán en cancha de Boca Juniors, hizo un gol y después no jugó nunca más.

¿Ha sido una de las grandes decepciones del club en esta temporada?

Ha hecho una campaña muy lejos de lo que se esperaba de él. Riquelme lo fue a buscar, pagó una suma importante de dinero por su pase, pero no ha rendido. Tal vez pase algo en su vida privada, pero está lejos. Lamentablemente esto se sabía, si no va a ser profesional como le gusta a la gente de Boca, no lo van a perdonar. Si metes en la cancha, si corres, el público te puede bancar; de lo contrario, le harán la vida imposible.

¿Usted cree que le ha costado mucho adaptarse al fútbol argentino?

Físicamente ya se tendría que haber puesto bien, tuvo suficiente tiempo para hacer ese trabajo y no lo ha logrado. En estos tiempos, no se puede culpar a nadie, porque ahora existen muchos recursos. El mismo club te puede poner un PF para que te pongas en forma. Entonces, no hay excusas.

¿Cuál cree usted que es la razón de todas estas polémicas en las que se ha visto envuelto?

Algo le está jugando en contra a Palacios. Si tiene problemas, que pida ayuda a los dirigentes de Boca, que todos fueron futbolistas. También puede apoyarse en Miguel Ángel Russo, que es un gran profesional.

¿Cree que estos malos entendidos lo harán un jugador criticado para los simpatizantes del club?

Si no cambia sus maneras, Palacios será muy resistido por el hincha de Boca Juniors, la gente se le va a ir en contra. Cuando pasan cosas como estas, que afectan la parte futbolística, los simpatizantes te pasan la cuenta. El hincha es pasional, de pueblo, que prefiere ir a la cancha y no comprarse unos pantalones. Es gente humilde, que le exige a sus figuras.

¿Qué es lo que más llama la atención de todo esto que pasa?

Lo que más molesta de Palacios es que se hable de cosas extradeportivas. Acá se habla de salidas nocturnas del jugador, espero que sea solo eso. Hablaron de un accidente en Chile antes de tomar el avión y se quedó. Su comportamiento fuera de la cancha no le jugará a su favor.

¿Cómo puede afectar esto a su rendimiento deportivo?

Al jugador siempre le ha gustado salir de noche, yo también salía, pero uno debe de entrenarse bien y dar el todo en la cancha. No llegar en buenas condiciones a la práctica, como se está diciendo de Palacios, eso no se hace.

¿Qué decisión cree que tomará Miguel Ángel Russo?

Russo es un excelente profesional, yo lo conozco desde que estuvimos en la selección, siempre ha seguido una misma línea. Si Palacios tiene problemas, debe recurrir al técnico, porque tiene una gran experiencia. Además, el DT recién arrancó en este nuevo ciclo, es un entrenador que le ayudará mucho a su carrera, si es que el jugador se decide a buscarlo.

¿Llama la atención que Carlos Palacios no logre lograr un puesto definitivo en el primer equipo?

Es extraño, pero después de tantos meses todavía le falta el ritmo del fútbol argentino. Le falta adecuarse, porque hasta ahora solo rindió un partido. Insisto, si tiene un problema, debe de hablarlo con los dirigentes.

¿Qué puede hacer Palacios, quien hoy está en boca de todo el medio transandino?

Tiene que tratar de dar vuelta este episodio lo antes posible y debe asumir que tiene que guardar un comportamiento profesional. Por lo que h escuchado estas mismas situaciones ya las vivió en Chile. Si el problema son las salidas nocturnas y la indisciplina, mejor que Palacios se dedique a otra cosa.

Algunos medios dicen que Russo afirmó: “conmigo, Palacios no juega más”…

No creo que eso haya ocurrido. Es un jugador que se puede recuperar y Russo no es de hacer esas cosas. Palacios llegó hace muy poco y hay que potenciarlo, hay que ayudarlo para que pueda encontrar su mejor nivel. Por lo que le servirá para su carrera, también. Si es un problema de salidas nocturnas, de querer divertirse y todo eso, Palacios no tendrá una carrera exitosa.

Pero la prensa ha sido tajante…

Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones de acá, porque hay mucha gente que está en contra de la dirigencia, no así de Russo. Siempre están tratando de buscar algún problema para amplificarlo en Boca Juniors. Sobre todo, para pegarle a Román Riquelme. No creo que pase.

¿Entonces?

Sí, para dar vuelta la situación, el chileno debe mejorar muchísimo su rendimiento futbolístico, sin ninguna duda y también tener cuidado con sus salidas. Sabes lo que pasa con las salidas, es que debe de tener cuidado con la gente que lo rodea, porque si está solo, no sale. Quizás, la gente que lo rodea lo está llevando a lugares a los que no tiene que ir.

