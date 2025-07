Matías Rodríguez: “Álvarez le dio identidad a la U; se parece a Sampaoli”

Matías Rodríguez (39 años) tiene confianza en la U. Reconoce que el equipo de Gustavo Álvarez tuvo una baja en su rendimiento, pero visualiza una recuperación importante en los últimos encuentros. El histórico carrilero, quien ganó ocho títulos en el club laico, incluida la Copa Sudamericana, ve en el Superclásico la oportunidad del despegue definitivo.

¿Cómo analiza el presente de la U?

Está bien. Está recuperando esa confianza, ese rumbo de triunfo y de funcionamiento que lo llevó a destacar todo el año pasado. Quizás bajó un poquito el rendimiento posterior a la eliminación de la Copa Libertadores, pero hoy ya lo veo bien de nuevo.

¿Cuál es el mérito de Gustavo Álvarez?

Le dio una identidad. Otorgó a cada uno el rol que necesitaba y la confianza. Pero, sobre todo, los triunfos hicieron que eso se llevara a cabo. Por lo que tengo entendido, es un técnico muy cercano al jugador. Claro que todo eso lo debe llevar al CDA. Pero se preocupa de cosas ajenas a la parte futbolística. Eso último es muy poco común. La llegada de los jugadores claves que ha traído es fundamental. Uno como hincha en la cancha ve solamente lo que se hace el domingo. Pero en el día a día, por las declaraciones que escuchas y por lo que me han dicho algunos amigos, es un gran técnico. Se parece mucho a Sampaoli.

Matías Rodríguez fue protagonista de múltiples clásicos en la U.

Usted fue campeón de la Sudamericana y dos veces semifinalista en la Libertadores, ¿qué le faltó a esta U para emular una campaña así?

Es complicado, porque hicieron una cantidad de puntos importantes y se quedan afuera por diferencia de goles. Creo que el partido contra Estudiantes en Santiago lo condena, porque después era esperable lo que podía pasar con Botafogo en Brasil. Habías sacado puntos muy importantes en Argentina... Lamentablemente, en el fútbol a veces con menos puntos avanzas y hoy les tocó quedar afuera con una cifra alta.

Pero les alcanzó para ir a la Sudamericana, ¿hasta donde ve llegando a la U?

Ahora juegan contra Guaraní, un equipo paraguayo... siempre son complicados. Sabes que vas a luchar, a pelear cada pelota. Ellos son muy duros, muy fuertes en la parte defensiva en cuanto a la cabeza, a la pelota parada. Pero veo bien a la U, como dije recién. Ahora, el Superclásico es muy importante para la confianza de los jugadores.

¿Es correcto enviar al banco a Marcelo Díaz?

A ver... esto es fútbol. A todos nos ha tocado quedar afuera por decisión del técnico. No sé realmente lo que está pasando en la interna. No se si va a jugar o no. He visto lo que sale en la prensa, lo que han publicado, pero hay que esperar hasta el final y que pasen las cosas. Ahí veremos si realmente no esta en la cancha. Si es que pasa, habría que ver el motivo...

¿Pero lo ha visto en un buen nivel?

Marcelo siempre fue un jugador muy técnico, no es un corredor. Ni siquiera en el 2011 corría tanto. Marcaba la diferencia porque salía jugando, tenía un buen pie y hoy lo sigue haciendo con esas mismas características. Hay que ver si realmente no va a jugar. No conozco los motivos.

¿Ha conversado con Eduardo Vargas? Es uno de los nombres que asoma como refuerzo...

Con Edu no hablo mucho desde que nos separamos por esto del fútbol, cuando él se fue de la U. Pero las veces que él venía a entrenar a Santiago y yo todavía estaba, compartíamos y era uno más, como si el tiempo no hubiera pasado. Si viene, el club es su casa y se va a sentir a gusto de inmediato. Espero que llegue ahora y pueda seguir dándole cosas a la U. Ojalá se dé. Creo que estamos bastante cerquita.

¿Qué le ha faltado a la U para ser campeón? Llevan ocho años sin ganar un título de Primera División...

Ahora le tengo mucha fe y a esa confianza lo acompaña al funcionamiento que muestra el equipo. El año pasado se les escapó por detalles. En esta ocasión, si se mantiene este nivel mostrado, ojalá con Edu en el plantel para dar el salto de calidad, vamos a estar disfrutando a fin de año del título.