Nicolás Guerra aborda la posibilidad de jugar con Eduardo Vargas en la U

En Universidad de Chile se concentran en el Superclásico. Este sábado, a las 15 horas, el equipo de Gustavo Álvarez recibe a Colo Colo. En medio del receso de la Liga de Primera, se disputara este partido pendiente. Sin embargo, en paralelo, Azul Azul trabaja pensando en las incorporaciones que pueden llegar para la segunda rueda al CDA.

En esa línea, el plantel no se mantiene ajeno a las tratativas. De hecho, Nicolás Guerra habló a la salida del complejo de La Cisterna sobre la posible llegada de Eduardo Vargas al club. “Es bonito que suenen nombres de jugadores tan importantes para el club”, dijo el delantero.

Para el futbolista de 26 años, el hecho de que se sume otro atacante al plantel no es una complicación. “Ojalá que llegue, para que nos ayude”, enfatizó.

Eduardo Vargas no cumplió con las expectativas en Nacional.

Durante los últimos días, Vargas ha estado entrenando con Juan Ángel Ramírez, el preparador físico que también trabaja con Arturo Vidal. El profesional compartió un video de Turboman realizando actividades en un gimnasio. El formado en Cobreloa está sin club luego de su bullada salida de Nacional de Montevideo.

La semana pasada, cuando fue consultado por el atacante, Gustavo Álvarez lo comparó con las llegadas de Díaz y Aránguiz. “El nombre de Eduardo Vargas me provoca el mismo respeto que los de Marcelo y Charles. Después para los puestos a reforzar, no doy nombres ni posiciones y de los tres cupos que tenemos ya tomamos uno y tenemos un presupuesto determinado. Por lo que prefiero no hablar de ello, ya que no quiero generar ninguna intranquilidad ni entorpecer algunas negociaciones”, comentó.

En la dirigencia laica han establecido los parámetros para un eventual arribo del segundo goleador histórico de la Roja. Se le ofrecerá un contrato por 18 meses y su remuneración no puede superar el monto más alto que tienen ahora, que son los 40 millones que gana Aránguiz. “Nosotros nos demoramos tres años y llegó Chelo Díaz, estuvimos tres años y llegó Charles; llevamos mucho tiempo detrás de Eduardo y lo mismo con Alexis Sánchez”, reconoció la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, durante el fin de semana.