La frase de Gustavo Álvarez que entrega una pista sobre si Eduardo Vargas regresa o no a la U en este mercado

La salida de Eduardo Vargas de Nacional de Uruguay ha dado paso a una serie de informaciones sobre su eventual retorno a Universidad de Chile. Pero lo cierto es que todo se decidirá la próxima semana, cuando el jugador llegue al país, y se siente a conversar con la dirigencia de los azules.

Por ahora su nombre no convence del todo al directorio y genera una reacción moderada en el entrenador de los estudiantiles, Gustavo Álvarez. Al ser consultado por la eventual llegada de Turboman, el adiestrador argentino se mostró cauto y aseguró que todas las contrataciones se deben ajustar al monto en dinero que estableció la concesionaria para ello.

“ El nombre de Eduardo Vargas me provoca el mismo respeto que los de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz . Después para los puestos a reforzar, no doy nombres ni posiciones y de los tres cupos que tenemos ya tomamos uno y tenemos un presupuesto determinado. Por lo que prefiero no hablar de ello, ya que no quiero generar ninguna intranquilidad ni entorpecer algunas negociaciones”, soltó.

Luego se mostró conforme con el arribo del lateral izquierdo, Felipe Salomoni, y aprovechó de explicar -una vez más- cómo funciona la búsqueda de nuevos futbolistas para su oncena. “Tenemos diseñado un modelo de juego con 11 funciones y jugadores con determinadas características para cumplir esas funciones. A partir de ahí, se buscan nombres propios y junto al gerente deportivo (Manuel Mayo) elegimos a los más adecuados y la dirigencia los aprueba según los presupuestos determinados”, señaló.

Zanjado el tema, Álvarez habló del duelo que sostendrá este sábado con Unión Española (15 horas) y habló de la situación actual de los universitarios. “Ellos son rivales que necesitan empezar a sumar para salir de esa posición incómoda. Siento que tienen un plantel armado desde el buen pie y que puede jugar muy bien. Hoy no están en buena posición, pero por la capacidad del entrenador y de los jugadores, podrían estar más arriba”, afirmó.

Finalmente, concluyó que “no estamos cómodos en la tabla. Estamos incómodos. La idea de juego está clara, pero debemos corregir. Repito, estamos incómodos, pues necesitamos estar primeros”.