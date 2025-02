Iván Román, la promesa de Chile: “No siempre llegan al fútbol los mejores jugadores, llegan los que tienen la mejor cabeza”

Iván Román es un futbolista atípico. No tiene tatuajes, ni un corte de pelo extravagante, ni menos un diseño en una de las cejas. Con 18 años sigue viviendo con sus padres en Pedro Aguirre Cerda. Su tiempo libre lo distribuye entre su familia, su polola y clases de inglés.

Es miércoles y el calor abunda en La Cisterna. Iván Román ingresa a una de las salas del segundo piso del estadio de Palestino, con un short y una polera de entrenamiento. Acaba de finalizar la práctica y se abre a conversar con El Deportivo. No se le ve cansado, pese a que hace pocas horas aterrizó con la Roja Sub 20 tras salir última en el hexagonal final del Sudamericano. Más bien, no quiere descansar. Sus números son prometedores y busca repetirlos en 2025. Y, de momento, lo hará con una nueva camiseta. Este domingo viajará a Brasil para cerrar su arribo al Atlético Mineiro, uno de los equipos más fuertes de ese país.

¿Qué balance hace del Sudamericano?

Íbamos con expectativas más altas. En la fase de grupos tuvimos buenos partidos, pero no se nos dieron los resultados en el hexagonal. Pero bueno, ya pasó. Ahora tenemos que preocuparnos de prepararnos bien para poder llegar con ritmo al Mundial.

¿Usted era de los que se conformaba con clasificar al hexagonal?

Es verdad que hace 12 años no se clasificaba al hexagonal, pero para mí eso no es lo importante. Yo quería clasificar al Mundial en cancha.

Nicolás Córdova aseguró que hubo jugadores que cumplieron y otros que no. ¿Usted cumplió?

Los jugadores siempre nos equivocamos, pero yo di el máximo en la cancha y con eso me quedo más tranquilo. Obviamente después uno puede hacer un análisis del juego, pero ya cuando uno entrega todo se puede quedar más tranquilo.

No se clasificó, pero sí se jugará el Mundial Sub 20 por ser local. ¿Chile tiene nivel para disputar el certamen?

Creo que sí. Hubo partidos en los que demostramos la verdadera cara de lo que podemos dar y otros en los que todos quedamos al debe. Tenemos la suerte de que el Mundial es acá en Chile.

Iván Román posa en el Municipal de La Cisterna. FOTO: PABLO VÁSQUEZ R.

¿Cree que les favorecerá ser locales?

Sí, obvio. Siempre es importante jugar en estadios que uno conoce, con la familia en las graderías, con los estadios llenos.

Pero varios de sus compañeros no juegan ni en sus clubes. ¿No les afectará la presión?

Cada uno ve cómo se toma las cosas. El público, más que presión, debe ser una motivación. Sí, hay compañeros que no tienen experiencia en Primera, pero estoy seguro de que ahora empezarán a jugar y llegarán de la mejor manera al Mundial.

¿Se siente un peldaño más arriba que sus compañeros por todo lo que ha jugado?

No, puede ser que tenga más experiencia, más partidos, pero somos todos iguales.

¿Los clubes deben confiar más en los juveniles?

Sí, puede ser, pero también está el tema de la regla juvenil. La regla a mí me beneficia, pero la regla tiene que ser la chance para demostrar lo que uno es. Que te den la camiseta por la regla, pero después que te la dan no hay que soltarla más. Uno tiene que jugar porque se lo merece, no por la regla del juvenil.

¿No se marea por todo lo que se habla de usted? Está a una firma del Atlético Mineiro de Brasil.

Es que no me importa lo que hablen. Cuando uno anda bien, toda la gente te alaba, pero cuando uno anda mal, que me ha pasado en Palestino, pasa todo lo contrario. Soy muy fuerte de mente, trabajo con psicólogo y no me importa lo que la gente diga. No miro lo que dicen las redes sociales.

¿No mira las redes sociales?

No mucho.

¿No las mira porque no le gustan o porque le afectan?

Si miro y me aparece algo, lo leo. Pero no me afecta nada. No me importa nada lo que la gente diga de mí. Sé cuando me equivoco, sé cuando las cosas andan bien, y sé cómo tengo que trabajar.

¿Le molesta que lo critiquen?

Es que esto siempre ha sido así. Uno no tiene que preocuparse de eso. Sea quien sea la persona, puede opinar lo que quiera. Está en su derecho.

Dijo que va al psicólogo. ¿Cuántas veces va a la semana?

Una vez cada dos semanas.

¿Qué tan importante es la cabeza en el futbolista?

La cabeza es lo más importante del futbolista. No siempre llegan al fútbol los mejores jugadores , llegan los que tienen la mejor cabeza, los que toman mejores decisiones. Yo trabajo desde chico con mi psicólogo Enrique (Aguayo).

¿Los representantes y dirigentes son necesarios para el fútbol chileno? Su papá pidió sacarlos de la actividad...

Todos hacen su pega en el fútbol. Puede que sean buenos o malos, pero hay que aceptarlos. Nosotros tenemos que preocuparnos de otras cosas, no de eso. Sí, son necesarios. Cada uno hace su pega.

¿Lo han llamado representantes directamente para ofrecerle contratos?

Tengo mi representante. Gente que me habla, le doy el contacto de mi representante.

¿Quién lo representa?

David Fernández.

Iván Román, en La Cisterna. FOTO: PABLO VÁSQUEZ R.

¿No sale de fiesta?

No, nunca. Desde muy chico me propuse ser futbolista profesional, nunca me vi en otra cosa. Siempre supe que esto me haría perderme cumpleaños, salidas con mis amigos.

¿Prefiere jugar en Emiratos Árabes con un contrato multimillonario o ir a la Premier League?

Prefiero no responder esa pregunta.

¿Por qué quiso ser futbolista?

Porque crecí viendo a mi papá que también jugaba fútbol. Pero es un gusto de toda mi familia y mío. Estoy obsesionado con el fútbol.

¿Por qué va a probarse a Palestino?

Porque mi primo jugaba acá en Palestino. Le gustaba el club y le decía a mi familia que viniera. También por un tema de ubicación de la casa.

Palestino se destaca por ser un club formador...

Palestino siento que ha tomado correctas decisiones conmigo, aunque a veces uno no las entienda. En un momento yo estaba en el primer equipo y solo quería jugar. Me bajaron a la juvenil, volví a subir al primer equipo y aprendí la lección. En el momento cuesta, uno se frustra. Pero cuando uno está bien se da cuenta de que fue por mejor para uno.

¿A quién admira en el fútbol?

Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez son mis ídolos. Por toda la alegría que le dieron al país, que jugaron en los mejores equipos del mundo. Ahora que enfrenté a Arturo fue una experiencia inolvidable.

En el 2015 cuando Chile ganó la primera Copa América con Arturo Vidal usted tenía 10 años. Ahora juega contra él...

Sí, uno piensa todo eso. Estoy jugando contra mi ídolo, pero uno entra a la cancha y piensa en ganar. Está bien que es el ídolo de uno, pero en la cancha todo cambia.