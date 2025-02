“Hay jugadores que cumplieron, otros que no”: el duro diagnóstico de Córdova tras el desastroso hexagonal de la Roja Sub 20

La Roja Sub 20 se despidió del Sudamericano con un pobre rendimiento en la segunda fase. Si las conclusiones habían sido positivas en la comitiva nacional por avanzar al hexagonal, en la ronda decisiva, el panorama cambió totalmente. Chile se vio superado en todos los encuentros. Sacó apenas un punto de 12 posibles, con su empate ante Uruguay, que también perdió todo el resto de los partidos. Luego de que finalizó el certamen, Nicolás Córdova realizó un crudo balance de lo hecho por sus dirigidos. “Hicimos una buena primera ronda, muy peleada, pero después, en el hexagonal final, no tuvimos la capacidad de capitalizar las ocasiones de gol. Si no conviertes ante estos rivales, lamentablemente no ganas los partidos”, inició diciendo el entrenador.

La Selección cayó ante Argentina (1-2), Paraguay (1-2), Colombia (1-3) y Brasil (0-3). Con esos resultados, fue última en el hexagonal final, algo que no ocurría desde el Sudamericano de 1999. Ante los albirrojos y el Scratch, el combinado nacional tuvo la chance de ponerse arriba. Sin embargo, la impericia pasó la cuenta y en los últimos minutos vio vulnerado su pórtico. “Hay jugadores que cumplieron, otros que no, teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo. Llegando a Santiago vamos a evaluar para ver quiénes pueden volver a meterse en la Selección y qué jugadores van a aparecer. Vamos a armar el mejor plantel posible para el Mundial”, analizó el estratega tras la derrota ante la canarinha.

La Roja jugó mejor que Brasil por momentos, pero se desmoronó tras la apertura de la cuenta y terminó goleada. (Foto: Carlos Parra / FFCh)

La frase de Córdova va en la línea de lo mismo que señaló antes del Sudamericano, cuando apuntó a las distancias que existen entre el combinado local y sus rivales del concierto subcontinental. Además, ahora agrega la falta de contundencia que hubo por parte de la Roja. “Ante Brasil, en el primer tiempo pudimos haber hecho tres o cuatro goles. Contra Paraguay perdimos el partido en el último minuto y también tuvimos innumerables oportunidades. Al final, eso te hace decaer, hace que el equipo quede con menos fuerza”, dijo el DT.

“Es verdad que generamos juego, oportunidades de gol y fuimos competitivos, pero la realidad es que no ganamos y eso es un aspecto que tenemos que trabajar”, añadió.

Cuentas negativas

En el nombre a nombre, la Roja Sub 20 llegó al Sudamericano con poco rodaje por parte de sus jugadores. Sumando todos los minutos en sus equipos, el plantel acumula 17.512 minutos en el profesionalismo, de acuerdo a los datos entregados por la plataforma Soccerway. Si eso se transforma en un promedio, son 761′ por jugador en sus clubes. De la convocatoria, cuatro futbolistas no contaban con minutos en el profesionalismo. La mayoría (15 de 23) tiene menos de 1.000′ de acción. El más experimentado es Iván Román, que tiene 3.862′ en Palestino.

El hombre del cuadro árabe, de hecho, fue uno de los que destacó. Se notó la diferencia con sus compañeros al momento de enfrentar a los rivales. Sin embargo, su expulsión en el último cotejo lo privará de estar presente en el debut de la Selección en el Mundial Sub 20.

De los que no lograron tener un buen rendimiento, Damián Pizarro es el caso más llamativo. El ariete acumula 2.181 minutos en Colo Colo y 16′, en Udinese. En Italia ha sido relegado al equipo primavera, donde tampoco es titular. La escuadra friuli vio en el Sudamericano una chance de foguearlo. Hace meses que reconocieron que su plan es enviarlo a préstamo. Sin embargo, no logró anotar y se vio una versión muy disminuida en relación a lo que exhibía en Colo Colo. En su entorno reconocen que no vive un buen momento. “Ahora se ha visto mal, no sé que le pasa. Hablamos y lo estuve ayudando, se irá soltando, me dijo que estaba sin confianza”, dijo Arturo Vidal hace algunos días.

Por otro lado, uno que sacaba cuentas alegres era Juan Francisco Rossel. De hecho, fue tercero en la tabla de goleadores, con cinco tantos. Detrás del colombiano Néiser Villarreal, que hizo ocho, y el argentino Claudio Echeverri, que marcó seis veces. Para el hombre de la UC, sin embargo, fue un torneo de más a menos. Cuatro de sus conquistas fueron en la fase de grupos. En la ronda decisiva, solo le anotó a Argentina. “Los goles pasan a segundo plano, el primer objetivo es que el equipo sume. Si no logramos eso, los goles no me importan, pero si miramos el vaso medio lleno, es positivo, me sirve para la confianza. Quiero llegar a Chile y pelear por un puesto en mi club”, señaló tras el último partido.

“Soy un jugador que puede ser una opción en la selección adulta, pero no me quiero apresurar, quiero seguir aprendiendo, trabajando, sumar minutos en Primera División. Eso me va a dar otro roce, me va a servir para llegar de mejor manera a un futuro llamado, si es que toca”, complementó. Además, se refirió a su rol como capitán: “Córdova me pidió que lidere el grupo, que fuera para adelante, que presionara. Creo que lo pude hacer bien, siempre tuve la intención de ayudar al equipo. No fueron los resultados que queríamos, pero me doy por pagado”.