¿Qué le pasa a Damián Pizarro? El delicado momento anímico del delantero preocupa en la Roja y en su entorno

Finaliza el partido entre Chile y Uruguay. El marcador dice 1-1. Es el primer punto para la Roja Sub 20 en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría. Sin embargo, el resultado pasa a un segundo plano para Nicolás Córdova cuando ve a Damián Pizarro. El delantero, que terminó el partido ante la Celeste como capitán, llora desconsolado en el terreno de juego. Lo que hace tres semanas se veía como una oportunidad para relanzar su carrera, ahora se transforma en una pesadilla. El ariete del Udinese no ha logrado convertir ningún gol en el certamen juvenil. Además, se le ve fuera de forma. En Colo Colo también sufría por los problemas en la definición, ahora, a eso le suma que le cuesta entrar en el partido. Hay balones que no puede controlar. Pese a estar en el extranjero, no marca la diferencia.

Dentro del grupo, el atacante ha sido blindado. Sus compañeros lo respaldan públicamente. “Hasta el final hermano”, escribió Juan Francisco Rossel en su cuenta de Instagram. El texto iba acompañado de una foto de ambos. Otros que lo conocen también lo respaldan. “Damián tiene que jugar, agarrar ritmo. Mientras mejor se coloque, mucho beneficio le va a dar a Chile. Damián tiene que jugar, está a otro nivel. Hay que entender eso”, dijo Arturo Vidal hace algunos días. Pese a que tiene defensores, las críticas también han ido en alza. “Mi opinión de hace dos años no ha cambiado. ¿Quién fue el pelotudo que le puso el ‘Haaland de Macul’? Ahí ya lo mataron. A un tipo que le cuesta mucho hacer goles, no le pongan la 9, denle el 20, la 30. El 9 es sinónimo de gol. Ya lo mataron antes de empezar”, lanzó Carlos Caszely.

Pizarro no ha marcado ningún gol en la Sub 20. (Foto: Carlos Parra / FFCH)

En la primera fase del Sudamericano Sub 20, la impericia de Pizarro no pasó desapercibida, pero fue ocultada con un Chile que logró ganar los partidos suficientes para avanzar. En la etapa decisiva del torneo, la Roja apenas acumula un punto de nueve posibles. Al contestar el llamado de El Deportivo, Jorge Aravena, histórico jugador de la Roja, no carga la crítica al ariete formado en Colo Colo. “Dentro de todo, creo que el lunes hizo un partido correcto. Se creó una situación de gol solo, de un saque lateral que tuvo que disputar el balón, y el arquero Uruguay no le permitió anotar. Fue una jugada bien meritoria de su parte. Ahora, lo que es cierto es que en Italia es suplente en el equipo B del Udinese. La tiene muy complicada Pizarro. Yo lo dije cuando lo transfirieron cuando llegó para Europa. Los primero ocho meses de Pizarro en Italia iban a ser de aprendizaje, de enseñanza de los entrenadores a jugar en la posición de delantero central”, analiza.

Por otro lado, a Gabriel Mendoza le sorprende que el atacante no logre marcar ninguna diferencia pese a estar en Europa. “Lo de Damián ha sido increíble. No sé si esperarlo, si darle más rodaje, creo que las críticas han sido gigantes. Para mí tampoco son jóvenes, no son cabros, no hay que esperar. Tienen 20 años, a esta altura tienen que estar jugando, tienen que estar dentro de su equipo”, dice a este medio.

El momento en Italia

En Italia decidieron darle la chance de competir en el Sudamericano Sub 20 a Damián Pizarro pese a no ser fecha FIFA. Era la oportunidad de mostrarse para un futbolista que apenas ha jugado 15 minutos en el Udinese, en la Copa Italia. El cuadro albinegro no ha descartado un préstamo. “Hablaremos con él para entender si será necesaria una cesión para que esté listo para la próxima temporada. Tiene un gran futuro por delante aquí en Udine”, señaló Gianluca Nani, director deportivo del club friuli, hace dos semanas.

Para Mendoza, Pizarro debe intentar consolidarse en el Viejo Continente. “Tiene que pelearla, lucharla. En Colo Colo anduvo bien. Creo que regresar es la típica acción del jugador chileno cuando no le funciona nada. Tiene que seguir allá, seguir luchándola y tratar de revertir la situación para poder demostrar que sí es un jugador de alto nivel”, comenta. Una visión similar a la de Aravena. “Debe mantenerse allá. Va a depender de él también, si el proceso de aprendizaje es rápido o es lento”, indica.

Un problema de base

A quien sí apuntan los históricos por los malos resultados de la Sub 20 es a los clubes, por la poca participación que le dan a los juveniles, lo que genera que la Selección llegue sin futbolistas con rodaje a estas instancias. “¿Cuántos de nuestros jugadores son titulares en sus respectivos equipos? Salvo el central de Palestino, Román, algunos ni siquiera han sido citados nunca a un partido de del equipo profesional. Ahí está la diferencia. Para nosotros es complicado. ¿Por qué se produce esto? Debido al excesivo número de jugadores extranjeros en el fútbol chileno que no le permite a los nuestros aparecer jóvenes”, establece el Mortero.

“Todos los clubes deberían enfocarse absolutamente en la formación, para poder tener crédito, poder vender y desarrollarse como antes. Hoy lamentablemente va todo enfocado al primer equipo. Al resultado rápido y muy poco a la formación de futbolistas en Chile”, complementa el Coca.

En la línea de lo que ha dicho Nicolás Córdova en otras ocasiones, Jorge Aravena apunta sus dardos a la regla del Sub 21. “Ese tema tiene que ser por convicción de los clubes, no por obligación. La única forma de saber si un jugador tiene condiciones para jugar en el equipo profesional, es ponerlo a jugar. No existe otra”, enfatiza el exvolante.