La Sub 20 perdona a Brasil y le cuesta caro: pierde y finaliza último del hexagonal final del Sudamericano tras 26 años

Se terminó la expedición de la selección chilena Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela. Más allá de que la Roja tiene su plaza en la Copa del Mundo como organizador, Nicolás Córdova se había autoimpuesto el objetivo de quedar entre los cuatro primeros del hexagonal final, para conseguir el cupo “en la cancha”. Eso no pasó. Más bien, ocurrió lo contrario. En el último partido del certamen, la escuadra nacional cayó 3-0 con Brasil, en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

La premisa era bajar la cortina dejando mejores sensaciones, sobre todo tras la derrota ante Colombia, la peor presentación de Chile en el hexagonal. La Canarinha no era el rival más ideal para mostrar un rostro más colorido, sin embargo la Roja se podía dar un gusto al final: arruinarle la fiesta al elenco que llegó con opciones de ser campeón a la última fecha. Y de paso, evitar ser el colista de la ronda final, para no repetir lo que sucedió hace 26 años, en Argentina.

El Sudamericano le quedó demasiado largo al seleccionado chileno. Mientras el rendimiento fue mermando, se fueron cayendo los soldados. Ante los brasileños, Córdova apenas contó con cuatro jugadores de campo en la banca. Entonces, el DT mantuvo a la dupla de Juan Francisco Rossel y Damián Pizarro en el ataque. Doble 9 en el 4-4-2 contra el Scratch, elenco cero brillante (en las antípodas al clásico fútbol brasileño) pero efectivo.

Si hay un aspecto que se puede concluir después de la batería de partidos que jugó la Sub 20 es que se vio mejor cuando se atrevió a ser protagonista. Por el contrario, cuando cedió protagonismo y salió al campo con una postura conservadora, sufrió y debió (por consiguiente) remar desde atrás, porque generalmente recibió el primer gol. Esta vez Chile se sacó las ataduras y corrió riesgos, como exponerse a los contragolpes rivales.

No era de extrañarse que el primer periodo terminara con ventaja de la Roja, porque incomodó a Brasil y le generó chances reales. El punto es que perdonar a este tipo de rivales puede penar en el final. Pizarro tuvo una en los 20′, pero no logró empalmar el balón solo de cara a portería, tras una patriada de Javier Cárcamo. Un signo de la falta de confianza del ex Colo Colo.

La más clara fue en los 24′, cuando Rossel falló mano a mano ante el portero Felipe Longo. El ariete de la UC, goleador de Chile en Venezuela, enganchó en el área y quedó para su perfil diestro, pero el remate fue contenido por el arquero. La Roja le perdonaba la vida a la Canarinha. Un pecado a corregir de cara al Mundial es la escasez de contundencia. A la Selección le perteneció la pelota (55% de posesión en la primera mitad), se creó ocasiones y no le remataron al arco.

Foto: Carlos Parra / FFCH

El equipo de Córdova compitió durante una hora. Pasado los 60 minutos, Chile empezó a notar el cansancio. Con un rival agotado y que no concretó lo que generó, Brasil abrió los ojos y se activó. Sin ser una maravilla a la vista, sacó a relucir su jerarquía.

Se acordó que una victoria lo dejaría a las puertas del título. Tal cual. En los 72′, llegó el gol de Deivid Washington. El 9 remata, el golero Ignacio Sáez tira el manotazo pero no es suficiente y el balón cruza la línea de meta para el 1-0. El panorama se puso más cuesta arriba con la expulsión de Iván Román en los 78′. El zaguero de Palestino era una de las figuras del duelo, pero se fue complicando.

A cuatro minutos del final, una acción personal de Pedrinho acaba con un remate bajo para el 2-0. La derrota estaba consumada. Quedaba más, porque Ricardo hizo el 3-0 en los 88′. Los ánimos terminaron exaltados, signo evidente de la frustración.

Por lo tanto, la selección chilena finaliza en el último lugar del Sudamericano juvenil, con apenas un punto de 15 posibles, y una peor diferencia de gol que Uruguay. No ganó ningún duelo. Después de 26 años, la Roja finaliza la instancia final del campeonato como colista. En 1999, en Mar del Plata, un elenco que tenía a Nicolás Córdova en la plantilla (y a otros como David Pizarro, Milovan Mirosevic y Patricio Neira) quedó en el fondo.

Quedan siete meses para el Mundial, siendo el local. Hay muchas cosas por mejorar. Muchas.

Brasil salió campeón

El último partido de la jornada era clave para la definición por el título. Argentina enfrentó a Paraguay con la obligación de ganar para amagar la coronación de Brasil. Esto finalmente no sucedió. La Albirroja se despidió del certamen superando a los transandinos por 3-2. Esto provocó que la Canarinha se convirtiera en el campeón del Sudamericano.

Terminó el torneo y los clasificados al Mundial son Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay.