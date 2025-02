“Se ha visto mal”: Arturo Vidal revela la íntima conversación que sostuvo con Damián Pizarro

Este jueves la Roja sub 20 sufrió una nueva derrota en el Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Venezuela. En el duelo, Nicolás Córdova eligió a Damián Pizarro como su principal carta de gol para el encuentro contra Colombia. Sin embargo, este no pudo anotar.

Quien siguió de cerca este encuentro fue Arturo Vidal. El volante de Colo Colo reaccionó en vivo al duelo en una de sus transmisiones en vivo y le puso especial atención a su excompañero en el Cacique.

“Hoy Damián Mete uno”, señaló a principios de la transmisión, claro que aquel momento de celebración nunca llegó pese a los constantes intentos de la selección nacional.

En la instancia, Vidal también aprovechó de referirse al mal momento por el que pasa el delantero. “Hazte fuerte, Damián. Eso lo ha perdido Damián, yo voy a ser entrenador de la selección si Dios quiere, pero los voy a obligar a que toquen, si son 11 contra 11, hay que tener confianza”, expuso el Rey.

“Damián anda bien, muy bien preparado, le falta confianza”, añadió más adelante. “Ahora se ha visto mal, no sé que le pasa. Hablamos y lo estuve ayudando, se irá soltando, me dijo que estaba sin confianza”, reveló Vidal sobre el diálogo que sostuvo con Pizarro.

Damián Pizarro fue titular en el último partido de Chile contra Colombia en el Sudamericano Sub 20. Foto: Carlos Parra / FFCH.

Cuestionamientos

La falta de gol también ha provocado que surjan posturas críticas a la actuación de Damián Pizarro. Hace algunos días, Carlos Caszely lanzó que “mi opinión de hace dos años no ha cambiado. ¿Quién fue el pelotudo que le puso el ‘Haaland de Macul’? Ahí ya lo mataron. A un tipo que le cuesta mucho hacer goles, no le pongan la 9, denle el 20, la 30. El 9 es sinónimo de gol. Ya lo mataron antes de empezar”, lanzó.

En diálogo con El Deportivo, a Gabriel Mendoza le sorprende que el atacante no logre marcar ninguna diferencia pese a estar en Europa. “Lo de Damián ha sido increíble. No sé si esperarlo, si darle más rodaje, creo que las críticas han sido gigantes. Para mí tampoco son jóvenes, no son cabros, no hay que esperar. Tienen 20 años, a esta altura tienen que estar jugando, tienen que estar dentro de su equipo”.

Para Mendoza, Pizarro debe intentar consolidarse en el Viejo Continente. “Tiene que pelearla, lucharla. En Colo Colo anduvo bien. Creo que regresar es la típica acción del jugador chileno cuando no le funciona nada. Tiene que seguir allá, seguir luchándola y tratar de revertir la situación para poder demostrar que sí es un jugador de alto nivel”, comenta. Una visión similar a la de Aravena. “Debe mantenerse allá. Va a depender de él también, si el proceso de aprendizaje es rápido o es lento”, indicó.

Ahora, Damián Pizarro tendrá una última oportunidad para anotar junto a la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela. Este domingo 16 de febrero Chile se medirá contra Brasil por la última fecha del hexagonal final de la competencia. Allí los dirigidos por Nicolás Córdova deberán luchar para despedirse con una victoria que no será fácil de conseguir.

La Verdeamarela consiguió despejar las dudas que tuvo en la primera etapa del campeonato y ha consolidado su juego. De hecho, llega a la última fecha peleando por el título del Sudamericano palmo a palmo contra Argentina.