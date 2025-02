¿Camino a La Moneda? Harold Mayne-Nicholls se abre a una candidatura presidencial

Harold Mayne-Nicholls está a las puertas de iniciar una de las aventuras más ambiciosas de su vida. A los 63 años está analizando seriamente la opción de dar el salto a la política. Luego de abandonar el 31 de diciembre la dirección ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, el periodista comenzó a madurar una idea que hace tiempo rondaba por su cabeza: ser candidato a la Presidencia de la República.

En las últimas semanas, el expresidente de la ANFP se ha desplegado por numerosas ciudades del país dictando charlas. En una de ellas estuvo presente El Deportivo. La exposición se denominó “El Poder de la Resiliencia”, organizada por Women in Mining Chile (WIM), donde se reunió casi un centenar de mujeres ligadas a la minería nacional. El escenario fue el auditorio de la sede de Inacap en Vitacura.

En aquel conversatorio, uno de los eslóganes que utilizó el exfuncionario FIFA fue “El Chile que sueño”, relatando una serie una situaciones que afectan a la ciudadanía, como las listas de espera en la salud, un mejor acceso a los medicamentos. Relató su experiencia comprando en España Eutirox, un medicamento para el tratamiento de la tiroides, que en ese país cuesta tres veces menos que en territorio nacional. Con ese ejemplo, manifestó la urgencia de bajar los precios de los remedios.

También mencionó los programas de su fundación —Ganamos Todos—, sus vivencias con Marcelo Bielsa y recordó sus experiencias con distintos gobernantes, como Nelson Mandela, Boris Johnson y Vladimir Putin. De este último, recordó su reacción en un encuentro, cuando aún se desempeñaba en la FIFA. En ese cita guardó largo silencio hasta que le comentó al líder ruso sobre las deficiencias de las carreteras y los problemas de seguridad en los aeropuertos de aquel país, complicaciones que fueron subsanadas años después para la organización del Mundial de Rusia 2018.

Incluso, recordó la amarga suspensión de siete años que la había impuesto la FIFA por solicitar que pudiesen evaluar a su hijo y a un sobrino y ver la opción de su cuñado, el exjugador de Copa Davis, José Antonio Fernández, pudiese hacer clases en una academia qatarí, en medio de la postulación de ese país al Mundial de 2022. Luego, ese castigo se redujo a dos años. “Yo mismo pedí en un segundo correo que se dejara sin efecto esa petición, pero igual me castigaron”, lamentó, dando un ejemplo de resiliencia y recordando los casos de corrupción en que se vio envuelto el ente rector durante el periodo en que lo sancionó.

Harold Mayne-Nicholls recordó su encuentro con Vladimir Putin en una charla con mujeres ligadas a la minería. Foto: El Deportivo.

Finalmente, recordó su paso por Santiago 2023 y cómo logró la corporación ejecutar obras en tiempo récord para llegar a tiempo a la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, destacando la eficiencia del proceso y la alegría que vivió el país durante esas semanas y que es parte del Chile que él quiere, como señalaba el eslogan del inicio de su campaña. Además, aprovechó de destacar la historia de la célebre mascota Fiu y cómo esta se hizo popular entre la gente.

En aquella oportunidad, dentro de las preguntas espontáneas de la gente, surgió la inquietud de si Mayne-Nicholls tenía alguna aspiración para postular a algún cargo de elección popular. “A estas alturas de mi vida, no puedo cerrarme a nada”, confesó. Misma respuesta que utilizó al ser consultado por este medio.

Amplio despliegue

Mayne-Nicholls, además de seguir al frente del millonario proyecto de remodelación del estadio Monumental, también se ha reunido con diversos personeros en 10 regiones que ha recorrido en el último tiempo, mientras medita la decisión.

Su visita más reciente fue a la Región de la Araucanía, donde aprovechó de ir a ver al legendario Roque Mercury, quien se encuentra internado en el Hospital Intercultural Makewe de Padre Las Casas, recinto del que destacó su infraestructura. Días antes estuvo en Punta Arenas, donde se reunió con el alcalde Claudio Radonich.

Harold Mayne-Nicholls, dictando una charla a mujeres del mundo de la minería. Foto: El Deportivo.

Por otra parte, en las últimas semanas ha recibido ofrecimientos para aspirar a un sillón en el Senado. Y si bien la Cámara Alta es una opción que no le desagrada, en su entorno señalan que le ilusiona bastante la posibilidad de competir por La Moneda, y es una decisión que deberá tomar pronto. Por ahora, su intención es competir como independiente, atacando el centro político, un sector que en los últimos años no ha sido llenado del todo por las colectividades y candidatos. De hecho, sin ir más lejos por el lado de centro izquierda todavía no existe un aspirante a La Moneda que genere consenso. Todo quedará zanjado en los próximos días.