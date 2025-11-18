Penal y expulsión: revisa el grosero error de Iván Román que significa la apertura de la cuenta de Perú ante la Roja en Rusia

Revisa el grosero error de Iván Román que significa la apertura de la cuenta de Perú ante la Roja en Rusia.

La Roja está cayendo ante Perú. En Rusia, el equipo de Nicolás Córdova está cerrando el año futbolístico. Y el trámite no inicia de la mejor forma.

A los 34 minutos, Iván Román controló mal tras una sesión de Marcelino Núñez y derribó a Alan Varela. El atacante peruano aprovechó el error del defensor para arremeter al área. La infracción significó la tarjeta roja directa para el formado en Palestino. El árbitro ruso Kirill Levnikov no dudó.

Era el tercer encuentro de Román en la Selección. Antes había jugado ante Brasil, por las Eliminatorias, y contra Rusia, en el amistoso del sábado pasado. “Fue un partido muy duro, Rusia era un rival muy difícil, que tenía su idea clara, jugaba muy bien, pero supimos sacar adelante”, había dicho tras el primer duelo en Sochi.