En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso
El combinado nacional se enfrenta a la bicolor en el cierre del año futbolístico para el Equipo de Todos en Rusia.
Minuto a minuto
Chile 0-0 Perú
Chile va por un nuevo triunfo contra Perú
A principios de octubre Chile y Perú se enfrentaron en La Florida también en un duelo amistoso. En esa oportunidad, el equipo dirigido entonces por Sebastián Miranda se impuso por 2-1 a los albirrojos.
Así luce el camarín de la Roja previo al partido
Chile ya tiene a su once titular
Ya está lista la formación de Perú
También será un nuevo desafío para la Bicolor
El conjunto peruano también enfrentará su segundo duelo amistoso en Rusia. En el primer duelo consiguieron un empate 1-1 contra los euroasiáticos.
Chile enfrenta a Perú en un nuevo partido amistoso
Este será el segundo duelo que sostendrá la Roja en Rusia. Ante el conjunto dueño de casa, el Equipo de Todos consiguió un triunfo por 2-0.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera
Esta vez les llevamos los detalles del duelo entre Chile y Perú que se desarrollará en Rusia.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.