    EN VIVO

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    El combinado nacional se enfrenta a la bicolor en el cierre del año futbolístico para el Equipo de Todos en Rusia.

    Chile enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso. SIPA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Chile 0-0 Perú

    Actualizar relato

    Chile va por un nuevo triunfo contra Perú

    A principios de octubre Chile y Perú se enfrentaron en La Florida también en un duelo amistoso. En esa oportunidad, el equipo dirigido entonces por Sebastián Miranda se impuso por 2-1 a los albirrojos.

    Así luce el camarín de la Roja previo al partido

    Chile ya tiene a su once titular

    Ya está lista la formación de Perú

    También será un nuevo desafío para la Bicolor

    El conjunto peruano también enfrentará su segundo duelo amistoso en Rusia. En el primer duelo consiguieron un empate 1-1 contra los euroasiáticos.

    Chile enfrenta a Perú en un nuevo partido amistoso

    Este será el segundo duelo que sostendrá la Roja en Rusia. Ante el conjunto dueño de casa, el Equipo de Todos consiguió un triunfo por 2-0.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera

    Esta vez les llevamos los detalles del duelo entre Chile y Perú que se desarrollará en Rusia.

