SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En el último minuto y con un autogol: la Roja consigue una agónica victoria sobre Perú en La Florida

La selección chilena, dirigida por Sebastián Miranda, por fin pudo tener un triunfo, aunque se haya tratado de un amistoso con características de "trámite". El cuadro nacional comenzó abajo ante la Bicolor, pero remontó en el segundo tiempo para imponerse 2-1.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
La Roja consiguió una agónica victoria sobre Perú en La Florida. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Un amistoso incómodo. Tan inadvertido como descafeinado. Después del desastre que significó finalizar último en las Eliminatorias al Mundial 2026 (derecho al subterráneo del continente), el amistoso de esta noche ante Perú no contaba con el ambiente más efervescente ni la expectativa más ansiosa. Más aún, luego del tropezón de la Sub 20. Pero se necesitaba una sonrisa. Un placebo para calmar los dolores del fútbol chileno, aunque sea por un rato. Chile logró una victoria agónica por 2-1, con fortuna, gracias a un autogol, pero se logró. Algo es algo.

Esta nueva edición del Clásico del Pacífico puso cara a cara a los colistas de las Clasificatorias, cuyas coyunturas son demasiado parecidas: sin entrenador titular, afuera de la Copa del Mundo, y en la búsqueda del recambio exonerando a los históricos. En esa dirección, la renovación más profunda, para este amistoso, fue desde la vereda peruana.

Para el arranque, Sebastián Miranda no apostó por la novedad. Recurrió a una base de jugadores que estuvieron en las Clasificatorias. De hecho, de los once titulares, siete se repitieron del último partido eliminatorio contra Uruguay, en el Estadio Nacional. Ellos son Vigouroux, Hormazábal, Suazo, Echeverría, Cepeda, Altamirano y Brereton. Las modificaciones pasaron por la dupla de centrales (Sierralta con Kuscevic), un mediocampista (Pizarro) y el puntero izquierdo (Tapia).

Chile no tiene inconvenientes con la posesión del balón. El dilema, a estas alturas una enfermedad, es la escasez de gol. En el primer tiempo, donde la Roja contó con la tenencia de la pelota pero no logró acertar en la definición, Cepeda se cargó por la derecha y Tapia, a la izquierda. Altamirano, con libertad por el centro, entre interior y enlace. La primera del local fue en los 11′, con un zurdazo del colocolino atajado por el meta Enríquez. La intención de atacar por afuera chocó con la realidad: no tener un centrodelantero nato. Brereton tomó ese papel, no siendo su especialidad.

Perú, con su planteo abroquelado, tenía a externos veloces. El principal dolor de cabeza de la zaga nacional fue Joao Grimaldo, abierto por la derecha, cuya velocidad era aprovechada por los incaicos para ganarle la espalda a Suazo. La visita atacó poco, pero cuando lo hizo fue con profundidad.

En los 38′, Gonzalo Tapia tuvo una opción clara para convertir, luego de una jugada limpia en ofensiva, pero falló a la hora de definir. La frustración se hizo mayor luego de que, en los 40′, el lateral izquierdo peruano César Inga abriera la cuenta. Se sacó con insólita facilidad a Hormazábal y definió con un remate cruzado, batiendo a Vigouroux. La efectividad de la Bicolor, contra la impericia criolla.

Chile venció a Perú, en La Florida. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Para sacudirse y esbozar una reacción, en el complemento la Roja fue a presionar más arriba. Echeverría se metía entre los centrales, para soltar a los laterales, y Altamirano se unía a Pizarro en el medio. En los 46′, de manera insólita, la Selección desperdició el empate entre Tapia y Brereton. Luego, en los 58’, un remate de Hormazábal se estrelló en el travesaño. Parecía que esta alergia al gol no se aliviaba.

Hasta que en los 62′ llegó el empate. Brereton, en posición de 9, conecta un centro de Pizarro para acabar con la anemia y reimpulsar a Chile en el partido. Después, Miranda reemplazó al chileno-inglés. El ingreso de Maxi Gutiérrez hizo que Tapia pasara al centro del ataque (otro ariete no natural). Fue una inyección el 1-1, aunque salvo algún intento de Hormazábal, no había nada significativamente claro. Cepeda, quien salió en los 83′, no tuvo su jornada más precisa ni colectiva.

Para consignar, en este encuentro debutó por la Roja adulta Lautaro Millán, uno de los pocos con saldo a favor que dejó la Sub 20 en el Mundial. En los 90′, sacó un gran remate de distancia que rechazó Enríquez. Maxi Gutiérrez, quien había entrado por Brereton, gestó el gol en contra de Matías Lazo en el cuarto minuto añadido, desviando un disparo del valor de Huachipato.

Al final, aunque no sea por los puntos, ganar siempre es importante. Como para maquillar la triste realidad. De igual manera, el triunfo no logra remediar del todo la escasez de gol de un combinado que llora a mares por un “pepero”.

Ficha del partido

Chile: L. Vigouroux; F. Hormazábal, F. Sierralta (77′, I. Garguez), B. Kuscevic, G. Suazo; J. Altamirano (83′, L. Millán), R. Echeverría, V. Pizarro (67′, M. Núñez); L. Cepeda (83′, C. Montes), B. Brereton (67′, M. Gutiérrez) y G. Tapia. DT: S. Miranda.

Perú: D. Enríquez; M. Lazo, M. Araujo, R. Garces, C. Inga; J. Concha (78′, F. Chavez), E. Noriega, J. Castillo (67’, M. Távara); J. Grimaldo (78’, B. Reyna), L. Ramos (68’, A. Valera) y M. Castro (46′, K. Cabrera). DT: M. Barreto.

Goles: 0-1, 40′, Inga, se saca a Hormazábal y define con tiro cruzado; 1-1, 63′, Brereton, conecta centro de Pizarro; 2-1, 90′+4, Autogol de Lazo, desviando remate de Gutiérrez.

Árbitro: L. Rey (ARG). Amonestó a Kuscevic, Hormazábal (CH); Távara, Valera (P).

Estadio Bicentenario de La Florida.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaSelección peruanaChile vs PerúFecha FIFALa FloridaSebastián Miranda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años

“No está en un mínimo pensamiento dejar el país”: Dina Boluarte niega haber buscado asilo tras su destitución

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años
Chile

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”
Negocios

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

Trump cumple su amenaza: anuncia arancel adicional de 100% a China y controles al comercio de software

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

En el último minuto y con un autogol: la Roja consigue una agónica victoria sobre Perú
El Deportivo

En el último minuto y con un autogol: la Roja consigue una agónica victoria sobre Perú

Se lo dedicó a su padre, entre lágrimas: el emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo

Revive el postrero triunfo de la selección chilena sobre Perú en La Florida

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado
Mundo

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“No está en un mínimo pensamiento dejar el país”: Dina Boluarte niega haber buscado asilo tras su destitución

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida