Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú

La selección chilena quiere dejar atrás una amarga eliminatoria mundialista. Luego de finalizar en el último logar del camino a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la Roja ya comienza un nuevo proceso, en la búsqueda de volver a ser una escuadra competitiva a nivel continental. Por este motivo, se medirá este viernes ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida.

El elenco nacional será dirigido por Sebastián Miranda, quien es el actual DT de la Sub 17, pero que se encargó de preparar este encuentro con el combinado absoluto.

La formación

El compromiso comenzará a las 20.00 horas, pero el Equipo de Todos ya tienen formación confirmada para medirse ante la Bicolor.

El once está compuesto por Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia en la delantera.