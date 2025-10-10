En vivo: Chile se enfrenta a Perú en La Florida
La Roja, que esta jornada será entrenada por Sebastián Miranda, enfrenta con lo mejor que tienen a la Bicolor.
Minuto a minuto
Chile 0-1 Perú
45+1’, Terminaaaa la primera mitad. La Roja cae en el amistoso ante Perú. El equipo nacional ha tocado bien la pelota, pero ha carecido de profundidad. La Bicolor, con un juego directo por las bandas ha sabido complicar al local. Entretenido partido en La Florida.
45′, Tiempo agregado. Se jugará un minuto más en la primera mitad de La Florida.
41′,GOOOOOL DE PERÚ. Gran jugada de Inga en la izquierda, elude a Hormazábal y remata fuerte al segundo palo para abrir la cuenta. En la jugada previa se reclamaba mano del lateral, pero en este partido no hay VAR.
38′, En la líneaaa. Casi gol de Chile, el potente disparo de Gonzalo Tapia es repelido en la línea por la zaga incaica.
30′, Cercaaa Perú. Inga arranca por la izquierda, centra al medio y Kuscevic la saca de emergencia desde la línea.
26′, Otra vez la Roja. Altamirano queda frente a la portería peruana, pero no puede darle dirección a su disparo.
23′, Casiiii Chile. Tapia centra desde la izquierda, Cepeda llega por el medio, pero no puede darle dirección frente al arco.
18′, Amarilla para Chile. Benjamín Kuscevic es el primer amonestado.
17′, Otra vez Chile. Jugada asociada que termina con un derechazo potente de Tapia que pasa muy cerca de la escuadra del arco.
13′, Responde Perú. Grimaldo vuelve a ganar en su banda, pero su centro se pasea por área chilena.
12′, Casiiii Chile. Lucas Cépeda remata fuerte al centro del arco, el portero Enríquez rechaza a medias y el rebote le queda a Altamirano, pero sin dirección.
6′, Responde Perú. Joao Grimaldo desborda por la derecha y su centro llega manso a las manos de Vigouroux.
3′, Cerca Chile. Tiro libre al segundo palo de Vicente Pizarro y Gonzalo Tapia no alcanza a llegar al segundo palo.
1′, Comienzaaaaa el partido. Ya rueda la pelota en el sur de la región Metropolitana.
Árbitro argentino. El transandino Leandro Rey será el juez del encuentro amistoso en La Florida, la primera vez que la Roja adulta juega en esa cancha.
Equipos a la cancha. Se cantan los himnos de ambas naciones en la previa del encuentro.
Clásico del Pacífico. Ambos partidos se han enfrentado en 87 ocasiones, con 47 triunfos para la Roja, 24 victorias de Perú y solo 16 empates.
Técnicos interinos. Tanto Chile como Perú, último y penúltimo en las Eliminatorias, respectivamente, presentan entrenadores provisorios. Sebastián Miranda en el lado de la Roja y Manuel Barreto por la Bicolor.
Los once jugadores que presenta Perú.
La formación de Chile.
Buenas tardes. Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el amistoso entre la selección chilena y e equipo nacional de Perú.
