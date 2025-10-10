SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: Chile se enfrenta a Perú en La Florida

La Roja, que esta jornada será entrenada por Sebastián Miranda, enfrenta con lo mejor que tienen a la Bicolor.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Chile 0-1 Perú

45+1’, Terminaaaa la primera mitad. La Roja cae en el amistoso ante Perú. El equipo nacional ha tocado bien la pelota, pero ha carecido de profundidad. La Bicolor, con un juego directo por las bandas ha sabido complicar al local. Entretenido partido en La Florida.

45′, Tiempo agregado. Se jugará un minuto más en la primera mitad de La Florida.

41′,GOOOOOL DE PERÚ. Gran jugada de Inga en la izquierda, elude a Hormazábal y remata fuerte al segundo palo para abrir la cuenta. En la jugada previa se reclamaba mano del lateral, pero en este partido no hay VAR.

38′, En la líneaaa. Casi gol de Chile, el potente disparo de Gonzalo Tapia es repelido en la línea por la zaga incaica.

30′, Cercaaa Perú. Inga arranca por la izquierda, centra al medio y Kuscevic la saca de emergencia desde la línea.

26′, Otra vez la Roja. Altamirano queda frente a la portería peruana, pero no puede darle dirección a su disparo.

23′, Casiiii Chile. Tapia centra desde la izquierda, Cepeda llega por el medio, pero no puede darle dirección frente al arco.

18′, Amarilla para Chile. Benjamín Kuscevic es el primer amonestado.

17′, Otra vez Chile. Jugada asociada que termina con un derechazo potente de Tapia que pasa muy cerca de la escuadra del arco.

13′, Responde Perú. Grimaldo vuelve a ganar en su banda, pero su centro se pasea por área chilena.

12′, Casiiii Chile. Lucas Cépeda remata fuerte al centro del arco, el portero Enríquez rechaza a medias y el rebote le queda a Altamirano, pero sin dirección.

6′, Responde Perú. Joao Grimaldo desborda por la derecha y su centro llega manso a las manos de Vigouroux.

3′, Cerca Chile. Tiro libre al segundo palo de Vicente Pizarro y Gonzalo Tapia no alcanza a llegar al segundo palo.

1′, Comienzaaaaa el partido. Ya rueda la pelota en el sur de la región Metropolitana.

Árbitro argentino. El transandino Leandro Rey será el juez del encuentro amistoso en La Florida, la primera vez que la Roja adulta juega en esa cancha.

Equipos a la cancha. Se cantan los himnos de ambas naciones en la previa del encuentro.

Clásico del Pacífico. Ambos partidos se han enfrentado en 87 ocasiones, con 47 triunfos para la Roja, 24 victorias de Perú y solo 16 empates.

Técnicos interinos. Tanto Chile como Perú, último y penúltimo en las Eliminatorias, respectivamente, presentan entrenadores provisorios. Sebastián Miranda en el lado de la Roja y Manuel Barreto por la Bicolor.

Los once jugadores que presenta Perú.

La formación de Chile.

Buenas tardes. Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el amistoso entre la selección chilena y e equipo nacional de Perú.

Más sobre:Minuto a minutoEn vivoChileSelección chilenaLa RojaPerú

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo
Chile

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”
Negocios

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

Trump cumple su amenaza: anuncia arancel adicional de 100% a China y controles al comercio de software

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Se lo dedicó a su padre, entre lágrimas: el emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Se lo dedicó a su padre, entre lágrimas: el emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo

En vivo: Chile se enfrenta a Perú en La Florida

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee
Mundo

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Las reacciones en Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida