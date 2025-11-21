BLACK SALE $990
    Ahora dirigiendo al Atlético Mineiro de Iván Román: Jorge Sampaoli va por una nueva Copa Sudamericana contra Lanús

    Este sábado argentinos y brasileños se enfrentan en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay en la gran final de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Sampaoli dirige a Atlético Mineiro desde septiembre de este año. Foto: @Atletico.

    El continente se prepara para el que se espera sea un duelo de alto vuelo. Este sábado a partir de las 17.00 horas se desarrollará en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro.

    Argentinos y Brasileños intentarán darlo todo para conseguir levantar el trofeo. Claro que hay un director técnico que espera volver a conseguir conquistar la competencia. Jorge Sampaoli, ahora a cargo del Galo, buscará junto a Iván Román quedarse con el trofeo, tal como lo hizo junto a universidad de Chile en 2011.

    En la previa de este encuentro, el casildense se mostró confiado en poder imponerse en la definición. El entrenador aseguró estar “ilusionado. Llegamos acá para jugar una final importante para el club. Expectante, ilusionado y tratando de llegar lo mejor posible”, indicó en diálogo con Dsports.

    “Nosotros hace muy poco tiempo que estamos, estamos buscando que el equipo tenga el funcionamiento que este partido necesita. Optimizar el tiempo de trabajo a través de videos para llegar colectivamente de la mejor manera”, agregó sobre el trabajo que ha tenido con sus dirigidos en los últimos días.

    Así llega Atlético Mineiro a la final

    Iván Román, en Atlético Mineiro. Pedro Souza

    El club brasileño llega a Paraguay buscando un título inédito y un impulso económico importante, considerando que el ganador se llevará cerca de 6,5 millones de dólares, además de conseguir un cupo en la próxima edición de la Copa Libertadores.

    Claro que el conjunto de Jorge Sampaoli tuvo un último duelo complicado en el Brasileirao. Después de acumular un invicto de siete partidos, Bragantino acabó con aquella racha al imponerse por 2-0 por la fecha 37 del campeonato local, en el que marcha en la décima posición con 44 puntos.

    En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el camino comenzó accediendo a los octavos de final como segundo de su grupo con 10 unidades. Ya en la fase de eliminación directa, dejó en el camino, por penales, a Atlético Bucaramanga para luego vencer a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

    Así llega Lanús a la final

    Lanús dejó en el camino a la U en la Copa Sudamericana. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Por su lado, el cuadro argentino a cargo de Mauricio Pellegrino llega a este duelo con el ánimo en los más alto tras cerrar la temporada regular del torneo argentino con una victoria.

    Los granates cerraron el torneo de Clausura con una victoria por 3-1 contra Atlético Tucumán, alcanzando el segundo lugar del Grupo B y se enfrentarán contra Tigre en los octavos de final.

    En la Copa Sudamericana consiguieron inscribirse en la definición ganando de forma invicta el Grupo G con 12 puntos. Se impusieron en los octavos de final a Central Córdoba para luego derribar a Fluminense y a Universidad de Chile.

    Piero Maza es el árbitro principal

    Piero Maza vuelve a tener una importante designación internacional. La Conmebol dio a conocer hace algunas semanas que el chileno será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana. El juez venía de impartir justicia en importantes encuentros de la Libertadores. Estuvo a cargo del Racing ante Flamengo, en las semifinales, así como también en los cuartos de final de vuelta entre Estudiantes y el Mengao.

    En esta ocasión, Maza estará secundado por Miguel Rocha y Alejandro Molina como asistentes. El cuarto y el quinto árbitro serán los colombianos Carlos Bentancur y Miguel Roldán.

    En el VAR estarán los chilenos Juan Lara y Alan Sandoval, y los cafeteros David Rodríguez y Leonardo Mosquera.

    El nombramiento de Maza para la final generó especulación por parte de la prensa transandina. El medio Doble Amarilla tituló: “Atención Lanús: Piero Maza será el árbitro ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana”.

    Ahí, el sitio enfatizó en las polémicas que ha tenido el chileno a lo largo de su carrera. “Maza recibió su certificación FIFA en 2018 y, desde entonces, participó de varias competiciones de renombre: Copa América, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Mundial Sub 20. El colegiado estuvo en el ojo de la tormenta en la actual clasificatoria rumbo al Mundial 2026, en el cotejo entre Colombia y Uruguay, cuando expulsó al arquero Camilo Vargas al minuto 87 de juego y derivó en el penal que Darwin Núñez cambió por el gol del empate 2-2. Hace dos años, Piero Maza desató el enojo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita durante el partido entre Al Nassr y Al Ettifaq por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones”, remarcaron.

