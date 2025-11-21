Recordó el momento más incómodo de su paso por Chile: las mejores frases de la conferencia de Marcelo Bielsa en Uruguay

Marcelo Bielsa no lo pasa bien en Uruguay. Este martes la Celeste cayó goleada por 5-1 ante Estados Unidos, lo que provocó aún más criticas contra su gestión. Tanto así que este jueves citó a una conferencia de prensa en la que incluso se especuló con su renuncia. Sin embargo, el DT aseguró que continuará en el cargo. “(Tengo) la misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección en el Mundial”, comenzó diciendo de entrada.

Además, dijo sentirse avergonzado por la goleada recibida el martes: “Los efectos de una derrota de este tipo generan preocupación y uno debe explicar. Nunca había escuchado frases tan agresivas (de la prensa). Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”.

Foto: Javier Valdés/Photosport JAVIER VALDES/PHOTOSPORT

Las críticas de Luis Suárez

En parte de la conferencia que duró una hora y 45 minutos, se le preguntó por las palabras de Luis Suárez, quien el año pasado criticó el manejo de Bielsa luego de su participación en la Copa América 2024.

“Ves que los jugadores van y no disfrutan. Ves que en sus equipos se divierten, sonríen y no lo hacen en la Selección, no lo están disfrutando. Me duele eso que está viviendo la Selección, y hay compañeros que no lo van a salir a decir, y es entendible”, dijo el Pistolero.

Bielsa, este jueves, con un tono tranquilo, aseguró que no le guarda rencor: “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo, yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé en interno a los jugadores. Evidentemente que un episodio como ese, lo que pasó esa vez, no es lo que estamos acostumbrados. Yo no tengo rencor ni revanchismo. Si tengo que recordar a Suárez, no es por lo que dijo sobre mí, sino que por lo que él hizo en la Copa América. Nos ayudó a salir terceros”.

Lo que le sucedió dirigiendo a la Roja

También los periodistas uruguayos le consultaron sobre por qué no se puede ingresar a las prácticas del combinado charrúa. Para justificar esa decisión, el Rosarino recordó una situación que le ocurrió mientras dirigía a la Roja: “Yo dirigí en Chile. Tenía dentadura postiza en los dientes. Dejé entrar a los periodistas y fui al entrenamiento sin la dentadura”, comenzó diciendo.

“Al otro día la tapa de los diarios chilenos era la boca vacía. El rasgo del valor del conocimiento especifico futbolístico respecto de la repercusión amarilla de situaciones...”, agregó.