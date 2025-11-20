BLACK SALE $990
    EN VIVO

    En vivo: Marcelo Bielsa habla sobre su futuro como técnico de Uruguay en esperada conferencia de prensa

    El técnico rosarino sorprendió al convocar a una rueda de prensa luego de la goleada sufrida por la Celeste a manos de Estados Unidos. Su llamado generó inquietud y duda sobre su futuro.

    Foto: AUF TV en YouTube.

    Minuto a minuto

    Recordó un problema con la prensa chilena en la Roja

    “Yo dirigí en Chile. Tenía dentadura postiza los dientes. Yo al otro día dejé entrar a los periodistas y fui al entrenamiento sin la dentadura. Y al otro día la tapa de los diarios chilenos era la boca vacía. El rasgo del valor del conocimiento especifico futbolístico respeto de la repercusión amarilla de situaciones...”.

    Las declaraciones de Luis Suárez en su contra

    “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo, yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé en interno a los jugadores. Evidentemente que un episodio como ese, lo que pasó esa vez, no es lo que estamos acostumbrados. Yo no tengo rencor ni revanchismo. Si tengo que recordar a Suárez, no es por lo que dijo sobre mí, sino que por lo que él hizo en la Copa América (2024). Nos ayudó a salir terceros”.

    Falta de gol

    “Hemos disminuido mucho la capacidad de generar goles. Ese es un problema del equipo, no de los delanteros. En este último periodo la pelota no llega con claridad a tres cuartos de cancha. Ese es el problema alrededor del cual yo busco hace mucho tiempo soluciones”.

    Habló con los dirigentes

    “Conversé muchas horas con el presidente de la AUF y la conclusión es que el proyecto sigue exactamente como está, hasta el Mundial. Le traslado esa información”.

    ¿Los jugadores pidieron su salida a la dirigencia?

    “No. Usted sabe que se construyen trascendidos. En el caso mío, yo tengo contacto con los jugadores, no puedo guiarme por trascendidos. Lo que se difunde nunca es el bueno. Se perciben intereses”.

    Sigue al mando de Uruguay

    “(Tengo) la misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección en el Mundial”.

    La goleada sufrida ante Estados Unidos

    “Los efectos de una derrota de este tipo generan preocupación y uno debe explicar. Nunca había escuchado frase tan agresivas (de la prensa). Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”.

    Llegó Bielsa a la sala de conferencia

    Es noticia en El Deportivo

    Todo listo

    En una sala con fotos de jugadores históricos de Uruguay, los periodistas ya esperan sentados la llegada de Bielsa. El comienzo de la conferencia está pactado para las 20.00 horas.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay, en donde hablará de su futuro en la Celeste.

