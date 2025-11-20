En vivo: Marcelo Bielsa habla sobre su futuro como técnico de Uruguay en esperada conferencia de prensa

Las declaraciones de Luis Suárez en su contra

“Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo, yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé en interno a los jugadores. Evidentemente que un episodio como ese, lo que pasó esa vez, no es lo que estamos acostumbrados. Yo no tengo rencor ni revanchismo. Si tengo que recordar a Suárez, no es por lo que dijo sobre mí, sino que por lo que él hizo en la Copa América (2024). Nos ayudó a salir terceros”.