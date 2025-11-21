De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao

Gonzalo Tapia se bajó del avión y volvió a la cancha. Literalmente. El delantero nacional fue parte de la Selección que disputó los amistosos en Rusia, ante el combinado local y Perú, en la última fecha FIFA del año. Si este martes tuvo acción en la lejana ciudad de Sochi, contra los incaicos, hoy jueves apareció con la camiseta del Sao Paulo en un clásico estadual ante Corinthians, por la fecha 34 del Brasileirao.

En aproximadamente 48 horas, tuvo presencia en dos partidos en dos continentes distintos. Anotó para su escuadra, aunque fue una derrota 3-1 ante el Timao. Sigue la racha positiva a nivel personal, tras su anotación a los rusos con la Roja.

El Tricolor Paulista disputó como visitante su partido ante Corinthians y el canterano de Universidad Católica fue considerado por el técnico Hernán Crespo, aunque partió en la banca. El elenco de Dorival Júnior, exseleccionador de Brasil, abrió el marcador en los 31 minutos con tanto de Yuri Alberto, de penal. Así se fueron al descanso. Para el complemento, ingresó Tapia en el lugar de Patryck.

La movida resultó porque el delantero chileno marcó el empate en los 54′, con un cabezazo tras un córner de Cédric Soares. Lamentablemente para el elenco de Morumbí, Corinthians encontró el triunfo en el epílogo. En los 84′, el neerlandés Memphis Depay hizo el 2-1, mientras que en los 89′ convirtió nuevamente Yuri Alberto para el 3-1 definitivo.

Gonzalo Tapia lleva cinco goles en 16 partidos jugados en el Brasileirao 2025, consolidándose en la liga más competitiva de Sudamérica. Su buen pasar ha hecho de que el club busque su permanencia definitiva. Para aquello, tendrá que conversar con River Plate, el dueño de la carta del delantero. El director deportivo de Sao Paulo, Rui Costa, reconoció: “Estamos analizando el escenario que tenemos con River Plate. Hemos hablado con el club argentino y estamos intentando llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todos. Queremos que Gonzalo Tapia se quede aquí”.

También el propio Hernán Crespo ha tenido loas para el ex UC: “Encontró aquí la confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y otras esperar. Ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo Tapia”.

El Tricolor está en la novena posición de la liga brasileña con 45 puntos, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.