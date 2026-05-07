Furgón policial volcó durante despliegue: operativo de Carabineros por robo culmina con cuatro detenidos en la Ruta 5 Sur

Personal de Carabineros de la Región de O’Higgins logró la detención de cuatro personas involucradas en un robo con intimidación ocurrido durante la mañana de este jueves en la comuna de San Fernando.

El procedimiento, además, permitió recuperar la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en más de 12 millones de pesos.

Pasadas las 11.00 horas, la policía uniformada recibió la alerta respecto de un vehículo en el que escapaban cuatro sujetos, que momentos antes concretaron el robo intimidando a las víctimas con armas de fuego.

Así, se activó un amplio operativo policial en la región que permitió detectar el vehículo en la jurisdicción de la Prefectura Cachapoal, iniciándose un seguimiento controlado.

Finalmente, en la Ruta 5 Sur, por el bypass en dirección norte, Carabineros logró interceptar el vehículo y detener a sus cuatro ocupantes, recuperando la totalidad de las especies robadas.

Durante el desarrollo del procedimiento, un furgón policial volcó en la autopista a la altura de Rancagua mientras participaba del seguimiento.

Los funcionarios policiales fueron trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones y recibir atención médica.

Producto del operativo y de las pericias que se desarrollan en el lugar, se mantuvo momentáneamente suspendido el tránsito de sur a norte en el kilómetro 69 de la Ruta 5 Sur.