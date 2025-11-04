OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Hernán Crespo se rinde ante el alza de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Aquí encontró confianza en los compañeros”

El delantero formado en Universidad Católica lleva cuatro goles en 13 partidos en Brasil.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Hernán Crespo se rinde ante el alza de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Aquí encontró confianza en los compañeros”. . Por @saopaulofc

Gonzalo Tapia pasó de la incertidumbre a los aplausos en Brasil. Cuando llegó a Sao Paulo, su fichaje fue visto con recelo producto de su paso en falso por River Plate. De hecho, el propio Hernán Crespo reconocía que no lo había pedido. "Yo, con todo refuerzo que llega estoy contento, pero acá el que baja el martillo es la directiva, no yo”, señaló el DT en esa oportunidad.

Hoy el panorama es distinto. Con cuatro goles en 13 partidos y aprovechando los minutos que le dan, el ariete ha logrado instalarse como un elemento decisivo en la escuadra tricolor y el entrenador así lo da a entender.

“Por el espíritu guerrero que tiene, de ir a luchar, pelear y jugar, nos ayudó. Tuvo una muy buena reacción. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitábamos un poquito más de energía adelante, por eso el cambio. Merecía seguir jugando”, señaló Crespo tras el triunfo 2-0 de Sao Paulo sobre Vasco da Gama. Tapia fue titular y jugó hasta el minuto 66.

Luego recordó como se dio su paso a Brasil. “Llegó a un club grande como Sao Paulo, venía de otro importante como River, pero lo hizo con mucha humildad, con ganas de trabajar y de entender que necesitaba hacer un cambio”, dijo el entrenador.

“Aquí encontró confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Y está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y a veces esperar, y ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo”, enfatizó el estratega argentino. El cuadro paulista figura en el octavo puesto del Brasileirao, con 44 puntos en 31 partidos.

El momento de Tapia en Brasil lo llevó a ser considerado por Nicolás Córdova en la nómina de la Roja de cara a los partidos amistosos de noviembre, ante Rusia y Perú.

