    El Deportivo

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    El director deportivo de O Tricolor, el brasileño Rui Costa, destacó las tratativas que el club brasileño hace con River Plate para asegurar al delantero chileno.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sao Paulo busca quedarse con Gonzalo Tapia a título definitivo.

    Han pasado solo cuatro meses desde el arribo del chileno Gonzalo Tapia a Sao Paulo. Sin embargo, las actuaciones del jugador formado en Universidad Católica han logrado convencer a la secretaría técnica del equipo brasileño.

    Porque ha sido un año lleno de altibajos para el delantero. Tras no llegar a un acuerdo con los cruzados, el puntero confirmó su llegada al poderoso River Plate de Argentina, operación que dejó poco más de 1,1 millones de dólares en las finanzas de la UC.

    Pero su primer semestre en Núñez no fue lo esperado por el club millonario, tampoco para el jugador. Solo pudo sumar 7 presencias en seis meses y en todas las competiciones. Un total de 200 minutos, sin goles ni asistencias.

    Números que apuraron la decisión de ceder al delantero chileno, situación en la que el club Sao Paulo asomó como el destino preciso para que los argentinos mostraran al jugador, todo para recuperar parte de su inversión.

    En el Morumbi, Tapia encontró la regularidad que necesitaba. En menos de un semestre, ya acumula 17 presencias y ha anotado cuatro conquistas: 16 partidos por el Brasileirao y solo uno en la Copa de Brasil, aunque sin anotaciones en este último torneo.

    “Tapia llegó a un club grande como Sao Paulo, venía de otro importante como River, pero todo lo hizo con mucha humildad, tiene muchas ganas de trabajar y de entender que necesitaba hacer un cambio”, dijo el técnico de los paulistas, Hernán Crespo, hace un par de semanas.

    En la misma conferencia de prensa, el DT argentino agregó que el chileno “encontró aquí la confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y otras esperar. Ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo Tapia”.

    Elogios dirigenciales

    Palabras que ahora son secundadas por los encargados de los fichajes y la conformación del plantel, siempre en la organización de Sao Paulo. De esa manera queda retratado en la opinión del director deportivo Rui Costa.

    “Estamos analizando el escenario que tenemos con River Plate. Hemos hablado con el club argentino y estamos intentando llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todos. Queremos que Gonzalo Tapia se quede aquí”, reconoció el exdirectivo de Atlético Mineiro.

    Las relaciones entre tricolores y porteños están en un excelente plano. La cesión del mediocampista Giuliano Galoppo desde el equipo brasileño a Buenos Aires permitió la salida del chileno y otro jugador de River a la capital paulista.

    “También queremos que Enzo (Díaz) también se quede, lo cual ya está cerrado, lo mismo que la venta de Galoppo a River. Eso es lo que estamos discutiendo. Creo que tendremos resultados concretos en los próximos días”, declaró Rui Costa en rueda de prensa sobre el autor del primer gol en la victoria 2-0 en Rusia, el primero en su carrera con la adulta.

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    "Así nos trataron todos": Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

