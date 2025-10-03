Por el Brasileirao: revisa el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Gonzalo Tapia volvió a dejar su sello en el Brasileirao. Este jueves, el delantero chileno abrió el marcador en los primeros minutos del duelo entre Fortaleza y Sao Paulo, válido por la fecha 26, disputado en el estadio Castelao. Finalmente, fue triunfo por 2-0 para el equipo del chileno.

Titular bajo la conducción de Hernán Crespo, el atacante formado en la UC se mostró activo desde el inicio, buscando constantemente el balón y asociándose con sus compañeros.

Tras una buena jugada colectiva, recibió un pase preciso de Emiliano Rigoni dentro del área y definió con calma para poner el 1-0 a favor del tricolor paulista a los 11 minutos.

Con este tanto, el ariete nacional suma tres goles en la temporada con la camiseta del Sao Paulo, consolidándose como una pieza importante en el ataque del equipo.

El cuadro del ariete nacional puso fin a una racha inquietante de cuatro partidos san marcar. Tapia rompió la sequía de 453 minutos al abrir el marcador, seguido por Luciano, quien anotó su primer gol tras 13 partidos sin celebrar, asegurando la victoria 2-0.

La expulsión de Rigoni en el primer tiempo complicó más al equipo del chileno. Pero la eficacia llegó en momentos clave. Sao Paulo está listo para el clásico del domingo, ante Palmeiras.