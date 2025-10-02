Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona por la liga española
El conjunto de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se mide contra el líder de la competencia hispana.
Un duro desafío tendrá este fin de semana el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez por la octava fecha de la Liga española.
El conjunto rojiblanco se medirá contra el Barcelona, actual líder invicto de la competencia.
A qué hora es el partido de Sevilla vs. Barcelona
El partido de Sevilla vs. Barcelona es este domingo 5 de octubre, a las 11.15 horas.
Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona
El partido de Sevilla vs. Barcelona se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
