Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona por la liga española

Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por la liga española.

Un duro desafío tendrá este fin de semana el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez por la octava fecha de la Liga española.

El conjunto rojiblanco se medirá contra el Barcelona, actual líder invicto de la competencia.

A qué hora es el partido de Sevilla vs. Barcelona

El partido de Sevilla vs. Barcelona es este domingo 5 de octubre, a las 11.15 horas.

Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona

El partido de Sevilla vs. Barcelona se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.